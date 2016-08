Polonia-Stal pewnie ograła Victorię

W meczu beniaminka IV ligi i spadkowicza z III ligi lepsi okazali się ci drudzy. Polonia-Stal Świdnica po świetnej w swoim wykonaniu pierwszej i słabszej drugiej połowie pokonała w Świebodzicach Victorię 5:3 (5:0).

Podopieczni Tomasza Oleksego i Mariusza Miętkiewicza rozpoczęli spotkanie w bardzo mocnym zestawieniu z przymierzanym do drużyny Robertem Myrtą na szpicy. To 19-letni wychowanek Polonii Świdnica, który ostatnie lata spędził w Miedzi Legnica rywalizując ostatnio w Centralnej Lidze Juniorów. Rezultat meczu w Świebodzicach otworzył właśnie rosły napastnik trafiając do sieci w 10. minucie. Biało-zieloni prezentowali się w tym fragmencie wybornie sunąc z kolejnymi akcjami ofensywnymi. W 22. minucie akcję polonistów zamknął Grzegorz Borowy, a chwilę później na 3:0 trafił Patryk Salamon. Jeszcze przed przerwą nasi pomocnicy dwukrotnie zdołali oszukać defensywę miejscowych, a akcje jeden na jednego z testowanym w Victorii Krzysztofem Bielakiem (ostatnio LKS Bystrzyca Górna) wykorzystali Grzegorz Borowy i Krystian Jagieła.

Po zmianie stron wciąż mocno „pobudzeni” ofensywnie goście dążyli do kolejnych trafień. Świetną okazję miał Robert Myrta, lecz tym razem w sytuacji jeden na jednego górą był golkiper Victorii. Po około godzinie gry świdniczanie zupełnie zapomnieli na około 10 minut o defensywie i to kosztowało ich utratę trzech goli! Najpierw to swojej siatki pechowo trafił Andrii Kozachenko, a następnie na listę strzelców wpisali się Tomasz Borgoń i Marcin Bałut. Przyjezdni mieli jeszcze kilka doskonałych szans na podwyższenie wyniku, najbliżej byli Borowy i Myrta, ale rezultat nie uległ zmianie. Świebodziczanie zagrali w drugiej części gry znaczniej lepiej niż miało to miejsce w pierwszej odsłonie i ambitna gra do końca pojedynku im się opłaciła.

Polonia-Stal Świdnica w swoim ostatnim sparingu zagra w sobotę, 7 sierpnia z AKS-em Strzegom (OSiR Świdnica, godz. 18.00). Victoria powalczy na wyjeździe w niedzielę, 8 sierpnia z Olimpią Kamienna Góra (14.00).

Victoria Świebodzice – Polonia-Stal Świdnica 3:5 (0:5)

Victoria: Bielak, Olszówka, Niemczyk, Lehner, testowany zawodnik, Słapek, K. Drąg, Błaszczak, Szyszka, Borgoń, Bałut oraz Błażyński, Sadowski, Zyl, A. Dobrowolski, testowany zawodnik

Polonia-Stal: B. Kot, Ł. Kot, Salamon, Klemiński, Kozachenko, Szuba, Sowa, Jagieła, Łuszkiewicz, Borowy, Myrta oraz Kurzeja, Białas, M. Mazanka, P. Mazanka, Smutek, Filipczak, Mordasiewicz, Gładysz

