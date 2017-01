Polonia-Stal już trenuje

Testami siłowymi na siłowni rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej piłkarze Polonii-Stali Świdnica. W składzie wicelidera IV ligi nie zanosi się na większe zmiany. W planach jest aż dziewięć gier kontrolnych, pierwsza 28 stycznia.

Na pierwszych w nowym roku zajęciach trener Tomasz Oleksy spotkał się z zespołem w piątek, 13 stycznia. Biało-zieloni dosłownie i w przenośni zaczęli od mocnego uderzenia. Trening na siłowni miał na celu ocenić, w jakiej kondycji są zawodnicy po świąteczno-noworocznej przerwie. Pierwszy okres przygotowań to tradycyjne „ładowanie akumulatorów”, aby siły i kondycji nie zabrakło do czerwca. Najprzyjemniejsza część – sparingi rozpoczną się 28 stycznia. W okresie przygotowawczym Polonia-Stal zmierzy się kolejno z GKS-em Kobierzyce, Sołą Oświęcim, Lechią Dzierżoniów, Karoliną Jaworzyna, Karkonoszami Jelenia Góra, Górnikiem Wałbrzych, AKS-em Strzegom, Bielawianką i Zjednoczonymi Żarów. W porównaniu do pierwotnych planów doszedł jeden rywal – występująca w III lidze Soła Oświęcim. – Przeciwnik dosyć wymagający. Zagramy z nim 1 lutego w Nowej Rudzie, gdzie Soła będzie przebywała na obozie – tłumaczy trener Oleksy.

Czy kibice mogą spodziewać się zmian w składzie świdnickiej drużyny? – Jeśli chodzi o ruchy kadrowe to zmiany, jeśli będą, to tylko kosmetyczne. Wprowadziliśmy sporo młodzieży w poprzedniej rundzie i teraz chcemy tą pracę kontynuować. Żaden z zawodników nie deklarował chęci odejścia z klubu. Tylko Paweł Mazanka nie wznowił treningów. Powodem są studnia. Nie mógł pogodzić nauki i treningów – relacjonuje szkoleniowiec Polonii-Stali.

Sparingi Polonii-Stali Świdnica

28.01 (sobota): Polonia-Stal Świdnica – GKS Kobierzyce (OSiR Świdnica)

1.02 (środa): Soła Oświęcim – Polonia-Stal Świdnica (Nowa Ruda)

4.02 (sobota): Polonia-Stal Świdnica – Lechia Dzierżoniów (miejsce do ustalenia)

11.02 (sobota): Polonia-Stal Świdnica – Karolina Jaworzyna Śląska (OSiR Świdnica)

18.02 (sobota): Polonia-Stal Świdnica – Karkonosze Jelenia Góra (OSiR Świdnica)

25.02 (sobota): Polonia-Stal Świdnica – Górnik Wałbrzych (miejsce do ustalenia)

1.03 (środa): AKS Strzegom – Polonia-Stal Świdnica (Strzegom)

4.03 (sobota): Polonia-Stal Świdnica – Bielawianka (miejsce do ustalenia)

11.03 (sobota): Zjednoczeni Żarów – Polonia-Stal Świdnica (Żarów)