Polonia-Stal i Karolina już skończyły. AKS jeszcze zagra

Dwa zwycięstwa i porażka – taki był bilans ostatniej jesiennej kolejki spotkań dla zespołów z powiatu świdnickiego. Piłkarze Polonii-Stali Świdnica i Karoliny Jaworzyna o punkty w tym roku już nie zagrają. Strzegomianie staną jeszcze przed jednym wyzwaniem – za tydzień zaległy mecz z Odrą Ścinawa.

Wiwa Goszcz – Polonia-Stal Świdnica 2:3 (1:1)

Bramki: 0:1 Szczygieł 18′, 1:1 Swaczyński 38′, 1:2 Myrta 70′, 2:2 Dąbrowski 78′, 2:3 Szczygieł 87′

Polonia-Stal: B. Kot – Kozaczenko, Białas, Skowroński, Ł. Kot, Somala, Sowa, Jagieła, Szczygieł (90′ Klemiński), Łuszkiewicz (75′ Kucharski), Myrta

Karolina: Wajdzik – Wilk, Szyszka (65′ Piątek), Luber, Czernicki, M. Krawczyk, Rsoaik, Borowy (81′ Adamowicz), Drąg (57′ Matwiejko), Tatuśko, Ignatowicz

Unia Bardo Śląskie – Karolina Jaworzyna 5:2 (4:1)

Bramki: 1:0 Czachor (karny) 10′, 2:0 Okrojek 20′, 3:0 Olejarnik 29′, 3:1 Ignatowicz 36′, 4:1 Robak 40′, 4:2 Piątek 68′, 5:2 Okrojek 85′

Karolina: Wajdzik – Luber, Wilk, M. Krawczyk, J. Rosiak, Czernicki (72′ Adamowicz), Matwiejko, Tatuśko (62′ Borowy) Piątek, Ptak, Ignatowicz

AKS Strzegom – Górnik Boguszów-Gorce 7:1

Bramki: 1:0 Sadowski 2′, 2:0 Sadowski 18′, 3:0 Marut (samobójcza) 25′, 4:0 Radziemski 36′, 5:0 Sadowski 61′, 6:0 Sadowski 71′, 7:0 Radziemski 79′, 7:1 Ostrowski 80′

AKS: Kretkowski – Durajczyk, Sobczak (86′ Lesiński), Rosiak, Chrapek, (77′ Kuczma), Radziemski, Kokoszka, Sabat (68′ Lewandowski), Sadowski, Morawski, Grosiak

Polonia-Stal Świdnica grała jesienią nierówno, a ostatni mecz z Wiwą Goszcz był dobrym podsumowaniem takiego stanu rzeczy. Biało-zieloni po zaciętym boju wygrali 3:2, przeżywając przy tym dużą huśtawkę nastrojów. Podopieczni Tomasza Oleksego dwa razy obejmowali prowadzenie, ale gospodarze dość szybko odrabiali straty. Porzekadło mówi „do trzech razy sztuka” i tak też było w sobotnie przedpołudnie. Gdy w 87 minucie po raz drugi tego dnia gola dla Polonii-Stali zdobył Kamil Szczygieł, rywale tym razem nie zdołali odpowiedzieć. Mecz toczony w szybkim tempie był ciekawym widowiskiem.

Dla biało-zielonych było to drugie zwycięstwo z rzędu. Zdobyte punkty pozwoliły na zameldowanie się na półmetku rozgrywek na dziesiątym miejscu. W spłaszczonej punktowo tabeli blisko jest zarówno do szerokiej czołówki, jak i strefy spadkowej, gdzie na dobre rozgościła się Karolina Jaworzyna. Po poprzednim, debiutanckim sezonie wydawało się, że zespół trenera Tomasza Idziaka stać na dłuższe zadomowienie się w IV lidze. Oczywiście wciąż jest na to szansa, ale seria dziesięciu meczów bez zwycięstwa mocno daje do myślenia. Na zakończenie kompletnie nieudanej rundy Karolina przegrała 2:5 w Bardzie Śląskim.

Zdecydowanie najrówniej i najlepiej jesienią spisuje się AKS Strzegom. Podopieczni Marcina Morawskiego urządzili sobie ostry trening strzelecki i rozgromili 7:1 Górnika Boguszów-Gorce. Strzegomianie zapewnili sobie drugą lokatę na półmetku. Stawką zaległego meczu z Odrą Ścinawa będzie zbliżenie się na zaledwie jeden punkt do lidera – Apisu Jędrzychowice.