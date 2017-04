Polonia poznała rywala!

Dopiero piąty mecz wyłonił przeciwnika siatkarek Polonii Świdnica w półfinale baraży o awans do I ligi. Po czterech grach pomiędzy Silesią Volley Mysłowice i PLKS-em Pszczyna był remis 2:2. Zadecydował środowy mecz w Pszczynie.

Rywalizacja dwóch najlepszych drużyn IV grupy II ligi miała niezwykle interesujący i dość niespodziewany przebieg. Przypomnijmy, że pierwsze dwa spotkania odbyły się w Pszczynie. 3:2 i 3:1 zwyciężyły zawodniczki z Mysłowic i wydawało się, że przed własną publicznością dopełnią formalności. Tymczasem w Mysłowicach dwa razy górą były siatkarki z Pszczyny. Zwycięstwa 3:1 i 3:1 pozwoliły im doprowadzić do remisu 2:2. Piąte, decydujące spotkanie odbyło się w środę, 19 kwietnia w Pszczynie. Taki scenariusz przewidział trener świdniczanek, Marek Olczyk. Mecze potencjalnych rywalek Polonii śledził z podwójnym zainteresowaniem, bo w barwach klubu z Mysłowic występuje jego córka, Karolina, która zresztą kilka lat grała dla Polonii. Latorośl szkoleniowca Polonii do Świdnicy nie przyjedzie, bo jej Silesia przegrała piaty mecz 0:3 (-16, -26, 14). Rywalem biało-zielonych będzie zatem drużyna z Pszczyny.

Półfinały baraży rozgrywane będą do trzech zwycięstw w terminach (29-30.04, 6.05 i ewentualnie 7 i 10.05. W Świdnicy odbędzie się mecz nr 3 i ewentualnie mecz nr 4. Zwycięzcy półfinałów (pięć drużyn) awansują do turnieju finałowego, z którego dwa najlepsze zespoły uzyskają promocję do I ligi. Jak na razie znamy trzy pary półfinałów.

Półfinały baraży o awans do I ligi

Rywalizacja do trzech zwycięstw w terminach: 29-30.04, 6 ewentualnie 7.05 i 10.05

UKŻPS Kościan – AZS AWF Warszawa lub Bluesoft Mazovia Warszawa

AZS Uni Opole – Energetyk Poznań

AZS AWF Warszawa lub Bluesoft Mazovia Warszawa – Szóstka Mielec

PLKS Pszczyna – Polonia Świdnica

PWSZ Tarnów – Silesia/Volley Mysłowice