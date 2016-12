Policja skontroluje kierowców

W najbliższy poniedziałek – 12 grudnia, o godz.06.00, na drogach powiatu świdnickiego rozpoczną się prowadzone przez policjantów tutejszego Wydziału Ruchu Drogowego działania pod kryptonimem „Alkohol i narkotyki”. Potrwają one całą dobę, aż do 13 grudnia, do godz.6:00. Akcja ukierunkowana będzie na przeprowadzenie kontroli maksymalnej ilości kierowców i zatrzymanie tych, którzy prowadzą pojazd pod wpływem alkoholu lub podobnie działających środków.