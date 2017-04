Pogoń popsuła święto, Victoria bez trenera (FOTO)

Piękna pogoda, piknik z turniejem najmłodszych piłkarzy, wzruszająca ceremonia podziękowań dla żegnającego się z Polonią-Stalą Dariusza Filipczaka i rozstrzygnięcie klubowego plebiscytu. W Świdnicy inauguracja rundy wiosennej była niezwykle atrakcyjna, ale zabrakło tego co najważniejsze – zwycięstwa. Biało-zieloni przegrali trzeci mecz z rzędu. W podobnej sytuacji jest świebodzicka Victoria. Tam po kompromitującej porażce 0:6 w Bielawie do dymisji podał się trener Krzysztof Wierzbicki.

GKS Kobierzyce – Karolina Jaworzyna 1:2 (1:0)

Bramki: 1:0 Bielski 42′, 1:1 Wilk 66′, 1:2 Mróz 90′

Karolina: Wajdzik – Rosiak, Salamon (84′ Tymcik), Drąg, Czernicki (74′ Ignatowicz), Bałut, Schmidt, Mróz, Ptak (67′ Roszak), Borowy, Wilk (73′ Piątek)

Polonia-Stal Świdnica – Pogoń Oleśnica 0:2 (0:2)

Bramki: 0:1 Burzyński 26′, 0:2 Pucek 45′

Polonia-Stal: B. Kot – Kozaczenko, Salamon, Klemiński (46′ Jędrasiewicz), Ł. Kot, Sowa, Szuba, Łuszkiewicz, Jagieła, Szczygieł (66′ Kusio), Myrta

Bielawianka – Victoria Świebodzice 6:0 (2:0)

Bramki: 1:0 Giovani 9′, 2:0 Joao 34′, 3:0 Joao 49′, 4:0 Marcos (karny) 62′, 5:0 Żyłka 82′, 6:0 Prokop 87′

Victoria: Chrebela – Błaszczak, Uglis, Laskowski, Rojek, Struski, Meges, Słapek, Borowiec, Traczykowski, Dominik Woźniak (Szymańczak, Grzesiak)

AKS Strzegom – GKS Warta Bolesławiecka 3:2 (2:1)

Bramki: 1:0 M. Wasilewski 6′, 1:1 11′, 2:1 A. Wasilewski 33′, 2:2 84′, 3:2 A. Wasilewski +90′

AKS: Kretkowski – Durajczyk, Gołąbek, Krupnik, Skrypak, J. Krzyżanowski (Szerszeń), Domaradzki, Sobczak (Serweciński), Alwin, A. Wasilewski, M. Wasilewski (D. Krzyżanowski)



Porażka 0:2 z Pogonią była bardzo bolesna, bo świdniczanie z pewnością nie byli zespołem gorszym. Liczy się jednak to, co w „sieci”, a goście byli w tym dniu po prostu skuteczni. – Kolejny mecz, gdy dobrze gramy, kontrolujemy grę, a potem tracimy bramkę i zaczynają się kłopoty – podsumował zmartwiony Mateusz Dzień vel Rakoczy, dyrektor Polonii-Stali. Pierwszy gol padł po prostej stracie piłki w środku pola. Sam na sam z Bartłomiejem Kotem wyszedł Rafał Burzyński i lobem skierował piłkę do bramki. Drugi gol padł po stałym fragmencie. Po strzale z rzutu wolnego Kot sparował futbolówkę w boczny sektor pola karnego, ale dopadł do niej Adam Pucek i strzałem w długi róg podwyższył wynik.

W drugiej połowie poloniści starali się odrabiać straty, ale mieli problem ze stwarzaniem sytuacji. W 75. minucie po zamieszaniu w polu karnym gości piłka trafiła w rękę jednego z graczy Pogoni, ale sędzia nie zdecydował się na podyktowanie „jedenastki”. W końcówce swoje szanse miały obie drużyny. Najpierw po strzale z rzutu wolnego świdniczan od straty gola uratował słupek, zaś już w doliczonym czasie poprzeczkę bramki Pogoni ostemplował Mateusz Salamon.

Również trzy przegrane ma na swoim koncie świebodzicka Victoria. Biało-niebiescy aż 0:6 polegli w Bielawie, a cztery bramki dla rywali zdobyli Brazylijczycy: Joao, Giovani i Marcos. Po meczu do dymisji podał się trener Krzysztof Wierzbicki. Nie ma wątpliwości, że Victoria znalazła się bardzo trudnej sytuacji…

W grupie zachodniej serię dwóch porażek przerwał AKS Strzegom, który po bardzo ciekawym meczu pokonał 3:2 Wartę Bolesławiecką. Gol na wagę trzech punktów padł w doliczonym czasie gry. – Było to trudne spotkanie, ale w tej rundzie nie będziemy mieli już łatwych meczów. Drużyny z dolnej części tabeli walczą teraz o życie. Każde spotkanie będzie dla nich o wielką stawkę – podsumował Jarosław Krzyżanowski, grający trener AKS-u.

Drugi komplet z rzędu zebrała Karolina Jaworzyna. Podopieczni Tomasza Idziaka wygrali 2:1 w Kobierzycach, a ciekawostką jest fakt, że na listę strzelców wpisali się zawodnicy, którzy w przeszłości bronili barw świdnickich klubów: Maciej Bielski (Polonia-Sparta) dla Kobierzyc oraz Rafał Wilk (Stal, Polonia-Stal) i Mateusz Mróz (Polonia-Stal) dla Karoliny. Szczególnej urody było trafienie Bielskiego, który idealnie przymierzył z rzutu wolnego. – To był ważny mecz z perspektywy tabeli. Zagraliśmy bardzo dobrze, zwłaszcza w drugiej połowie, gdy rywale praktycznie nie wychodzili ze swojej połówki. Sytuacjami, które stworzyliśmy obdzielilibyśmy pół rundy – brakowało jednak centymetrów do ich wykończenia.

Saltex IV liga, grupa wschodnia

18. kolejka (1-2.04): GKS Kobierzyce – Karolina Jaworzyna 1:2 (1:0), Bielawianka – Victoria Świebodzice 6:0 (2:0), Polonia-Stal Świdnica – Pogoń Oleśnica 0:2 (0:2), Wiwa Goszcz – Unia Bardo 1:2 (0:1), Foto Higiena Gać – MKP Wołów 1:1 (0:1), Bystrzyca Kąty Wrocławskie – Orzeł Sadowice 3:1, Sokół Wielka Lipa – Orzeł Ząbkowice 4:3 (1:1), Sokół Marcinkowice – Piast Nowa Ruda 5:1 (3:1)

1. Foto Higiena Gać (s) 18 50 16-2-0 51:17

2. Polonia-Stal Świdnica (s) 18 35 11-2-5 30:18

3. Pogoń Oleśnica 18 31 9-4-5 32:25

4. Unia Bardo Śl. (b) 18 30 8-6-4 41:32

5. Wiwa Goszcz (b) 18 29 8-5-5 38:25

6. MKP Wołów (b) 18 28 8-4-6 30:28

7. Karolina Jaworzyna (b) 18 26 8-2-8 27:35

8. Bielawianka 18 26 6-8-4 35:24

9. Sokół Wielka Lipa 18 25 7-4-7 34:29

10. Orzeł Ząbkowice 18 24 7-3-8 26:28

11. Victoria Świebodzice (b) 18 22 6-4-8 28:33

12. Bystrzyca Kąty Wr, (s) 18 22 7-1-10 23:38

13. GKS Kobierzyce 18 21 6-3-9 34:29

14. Sokół Marcinkowice (b) 18 15 4-3-11 22:33

15. Orzeł Sadowice (b) 18 10 3-1-14 15:46

16. Piast Nowa Ruda 18 9 1-6-11 16:41

Następna kolejka (5-9.04): Piast – Polonia-Stal (śr. 16.00), Unia – Victoria (sb. 15.00), Karolina – Foto Higiena (sb. 15.00), Pogoń – Kobierzyce, Wołów – Bystrzyca, Orzeł Z. – Sokół M., Orzeł S. – Wiwa

Saltex IV liga, grupa zachodnia

18. kolejka (1-2.04): AKS Strzegom – GKS Warta Bolesławiecka 3:2, Zagłębie II Lubin – Sparta Grębocice 3:1 (2:1), Chrobry II Głogów – Orla Wąsosz 0:1, Granica Bogatynia – Piast Wykroty 3:3 (1:2), Zamet Przemków – Stal Chocianów 1:2 (0:2), Lotnik Jeżów Sudecki – Włókniarz Mirsk 0:1 (0:0), Nysa Zgorzelec – Orkan Szczedrzykowice 0:1 (0:0), Karkonosze Jelenia Góra – Apis Jędrzychowice (mecz w nd. 16.00)

1. Zagłębie II Lubin (s) 18 47 15-2-1 78:9

2. Orkan Szczedrzykowice 17 39 13-0-4 34:18

3. Apis Jędrzychowice (b) 17 34 10-4-3 37:23

4. Stal Chocianów (b) 18 32 9-5-4 27:21

5. AKS Strzegom 18 31 9-4-5 51:30

6. Orla Wąsosz (b) 18 27 7-6-5 38:23

7. Włókniarz Mirsk 17 27 7-6-4 23:18

8. Chrobry II Głogów 18 25 8-1-8 39:37

9. Sparta Grębocice (b) 18 24 7-3-8 35:43

10. Karkonosze Jelenia Góra (s) 17 21 6-3-8 30:24

11. GKS Warta Bolesławiecka (b) 18 19 6-1-11 27:37

12. Piast Wykroty (b) 18 19 5-4-9 36:51

13. Nysa Zgorzelec (b) 18 16 4-4-10 26:27

14. Zamet Przemków (b) 18 16 4-4-10 18:57

15. Lotnik Jeżów Sudecki 18 13 3-4-11 15:48

16. Granica Bogatynia 18 10 3-1-14 21:73

Następna kolejka (8-9.04): Nysa – AKS (sb. 16.00), Piast – Chrobry II, Orkan – Lotnik, Włókniarz – Karkonosze, Orla – Zagłębie II, Stal – Warta Bolesławiecka, Apis – Granica, Sparta – Zamet

FOTO Łukasz Kufner