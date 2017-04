Po piłkarskiej sobocie (WYNIKI)

Pierwsze wiosenne zdobycze Polonii-Stali Świdnica i Victorii Świebodzice w IV lidze, wysokie zwycięstwo Zjednoczonych Żarów i wysoka porażka LKS-u Bystrzyca Górna w klasie okręgowej oraz pierwsza w sezonie przegrana Granitu Roztoka w klasie A to najważniejsze wydarzenia odnotowane w Wielką Sobotę na lokalnych boiskach.

W IV lidze wszystkie nasze drużyny zapunktowały. Polonia-Stal i Victoria zrobiły to pierwszy raz w tej rundzie. Świdniczanie mimo sporej przewagi i kilku bardzo dobrych sytuacji nie potrafili pokonać bramkarza Orła Ząbkowice i mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Victoria długo przegrywała z ostatnim w tabeli Orłem Sadowice, ale honor świebodziczan i remis 1:1 uratował w drugiej połowie Paweł Grzesiak.

Po pewne trzy punkty sięgnęły Karolina Jaworzyna i AKS Strzegom.

W klasie okręgowej bardzo dobrze spisały się na wyjazdach Zjednoczeni Żarów i Gr4imn Witków. WS kiepskich nastrojach do wielkanocnych stołów zasiedli natomiast gracze LKS-u Bystrzyca Górna. Porażka 0:4 na własnym stadionie z Victorią Tuszyn praktycznie pozbawia podopiecznych Piotra Krygiera szans na włączenie się do walki op awans do IV ligi.

W klasie A wydarzeniem kolejki była pierwsza porażka Granitu Roztoka. Po piętnastu meczach bez porażki sposób na lidera grupy II znalazła Delta Słupice. Granit ma jednak bezpieczną, aż dwunastopunktową przewagę nad Unią Jaroszów, która w jednym z najciekawszych meczów kolejki uległa 2:3 Cukrownikowi Pszenno.

Saltex IV liga, grupa wschodnia

20. kolejka (15.04): Victoria Świebodzice – Orzeł Sadowice 1:1 (0:1), Bystrzyca Kąty Wrocławskie – Karolina Jaworzyna 1:3, Polonia-Stal Świdnica – Orzeł Ząbkowice 0:0, GKS Kobierzyce – Piast Nowa Ruda 1:1, Wiwa Goszcz – MKP Wołów 1:3, Foto Higiena Gać – Pogoń Oleśnica 6:0, Bielawianka – Unia Bardo 0:1. Mecz Sokół Marcinkowice – Sokół Wielka Lipa został przełożony na 26.04

1. Foto Higiena Gać (s) 20 56 18-2-0 59:18

2. Unia Bardo Śl. (b) 20 36 10-6-4 44:32

3. Polonia-Stal Świdnica (s) 20 36 11-3-6 30:19

4. MKP Wołów (b) 20 34 10-4-6 36:29

5. Pogoń Oleśnica 20 32 9-5-6 32:31

6. Wiwa Goszcz (b) 20 32 9-5-6 42:29

7. Bielawianka 20 29 7-8-5 36:25

8. Karolina Jaworzyna (b) 20 29 9-2-9 31:38

9. Orzeł Ząbkowice 20 28 8-4-8 27:28

10. Sokół Wielka Lipa 19 25 7-4-8 34:30

11. GKS Kobierzyce 20 23 6-5-9 35:30

12. Victoria Świebodzice (b) 20 23 6-5-9 29:36

13. Bystrzyca Kąty Wr, (s) 20 22 7-1-12 24:44

14. Sokół Marcinkowice (b) 19 15 4-3-12 22:34

15. Piast Nowa Ruda 20 13 2-7-11 18:42

16. Orzeł Sadowice (b) 20 11 3-2-15 17:50

Saltex IV liga, grupa zachodnia

20. kolejka (12-15.04): AKS Strzegom – Stal Chocianów 4:0, Zagłębie II Lubin – Piast Wykroty 5:0, Chrobry II Głogów – Apis Jędrzychowice 1:3, Lotnik Jeżów Sudecki – Nysa Zgorzelec 0:2, Granica Bogatynia – Włókniarz Mirsk 2:0, Karkonosze Jelenia Góra – Orkan Szczedrzykowice 1:2, Zamet Przemków – Orla Wąsosz 1:3, GKS Warta Bolesławiecka – Sparta Grębocice 0:1

1. Zagłębie II Lubin (s) 20 53 17-2-1 85:9

2. Orkan Szczedrzykowice 19 45 15-0-4 40:20

3. Apis Jędrzychowice (b) 20 41 12-5-3 44:27

4. AKS Strzegom 20 37 11-4-5 58:32

5. Stal Chocianów (b) 20 32 9-5-6 28:28

6. Orla Wąsosz (b) 20 30 8-6-6 41:26

7. Sparta Grębocice (b) 20 30 9-3-8 40:46

8. Włókniarz Mirsk 19 28 7-7-5 24:21

9. Chrobry II Głogów 20 28 9-1-9 43:41

10. Karkonosze Jelenia Góra (s) 20 22 6-5-9 34:29

11. GKS Warta Bolesławiecka (b) 20 22 7-1-12 30:39

12. Piast Wykroty (b) 20 19 5-4-11 37:59

13. Nysa Zgorzelec (b) 20 19 5-4-11 30:30

14. Zamet Przemków (b) 20 16 4-4-12 22:64

15. Lotnik Jeżów Sudecki 20 13 3-4-13 16:54

16. Granica Bogatynia 20 13 4-1-15 24:75

Klasa okręgowa

20. kolejka (15.04): Unia Złoty Stok – Zjednoczeni Żarów 1:6, LKS Bystrzyca Górna – Victoria Tuszyn 0:4, Grom Witków – Pogoń Duszniki 3:1, Iskra Jaszkowa Dolna – Nysa Kłodzko 2:2, Piławianka – Zdrój Jedlina Zdrój 1:3, Górnik Boguszów-Gorce – MKS Szczawno-Zdrój 2:1, Orlęta Krosnowice – Zamek Kamieniec 1:4, Niemczanka – LKS Gola Świdnicka (obustronny walkower)

1. Górnik Boguszów-Gorce (b) 20 47 15-2-3 38:23

2. Nysa Kłodzko 20 46 14-4-2 64:24

3. Zjednoczeni Żarów (s) 20 43 13-4-3 44:20

4. Zdrój Jedlina Zdrój 20 39 12-3-5 49:30

5. Victoria Tuszyn 20 37 11-4-5 42:20

6. LKS Bystrzyca Górna 20 34 10-4-6 35:27

7. MKS Szczawno-Zdrój (b) 20 31 8-7-5 38:27

8. Zamek Kamieniec 20 28 8-4-8 40:32

9. Pogoń Duszniki Zdrój (b) 20 25 7-4-9 33:34

10. Iskra Jaszkowa Dolna 20 24 6-6-8 26:34

11. Unia Złoty Stok 20 19 5-4-11 27:51

12. Grom Witków 20 19 6-1-13 28:47

13. Orlęta Krosnowice (b) 20 17 4-5-11 21:43

14. Piławianka (b) 20 14 4-2-14 20:50

15. LKS Gola Świdnicka 20 12 3-3-16 32:54

16. Niemczanka (b) 20 12 3-3-14 23:50

Klasa A, grupa I

16. kolejka (15.04): Victoria II Świebodzice – Kłos Lutomia 0:0, Unia Bogaczowice – Włókniarz Głuszyca 2:1, Boxmet Piskorzów – Orzeł Lubawka 1:0, Iskra Witków Śl. – Skalnik Czarny Bór 3:1, KS Walim – Biały Orzeł Mieroszów 3:3, Czarni Wałbrzych – Sudety Dziećmorowice 5:1. Pogoń Pieszyce pauzowała

1. Unia Bogaczowice (b) 15 37 12-1-2 45:24

2. Pogoń Pieszyce 14 31 10-1-3 34:13

3. Biały Orzeł Mieroszów 15 32 10-2-3 38:23

4. Orzeł Lubawka 15 27 8-3-4 53:37

5. Victoria II Świebodzice (b) 15 27 8-3-4 32:23

6. Sudety Dziećmorowice (s) 14 22 7-1-6 40:31

7. Czarni Wałbrzych 15 19 6-1-8 36:36

8. Iskra Witków Śl. 15 19 5-4-6 42:45

9. Boxmet Piskorzów 15 19 6-1-8 28:36

10. Włókniarz Głuszyca 15 14 4-2-9 18:30

11. Kłos Lutomia (b) 15 12 3-3-9 24:54

12. KS Walim 15 11 2-5-8 30:43

13. Skalnik Czarny Bór (s) 14 3 0-3-11 16:41

Klasa A, grupa II

16. kolejka (15.04): Delta Słupice – Granit Roztoka 3:2, Czarni Sieniawka – Zieloni Mrowiny 6:1, Zryw Łażany – Herbapol Stanowice 4:2, Dabro Bau Makowice – PUO Wiśniowa 1:0, Cukrownik Pszenno – Unia Jaroszów 3:2, Błękitni Słotwina – STEP Tąpadła/Wiry 1:1, Darbor Bolesławice – Venus Nowice 3:2

1. Granit Roztoka 16 43 14-1-1 74:19

2. Unia Jaroszów 16 31 10-1-5 30:26

3. PUO Wiśniowa 16 27 8-3-5 34:27

4. Cukrownik Pszenno 16 27 8-3-5 32:20

5. Dabro-Bau Makowice 16 26 8-2-6 37:31

6. Darbor Bolesławice (b) 16 23 6-5-5 32:37

7. Czarni Sieniawka 16 22 7-1-8 39:36

8. Delta Słupice 16 22 7-1-8 34:36

9. STEP Tąpadła/Wiry (b) 16 19 5-4-7 30:31

10. Venus Nowice 16 18 5-3-8 25:30

11. Polska Rzodkiewka Słotwina (b) 16 17 3-8-5 33:38

12. Herbapol Stanowice 16 16 4-4-8 27:31

13. Zryw Łażany (b) 16 13 4-1-11 26:53

14. Zieloni Mrowiny 16 12 3-3-10 17:56