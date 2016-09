Piotr Jamro będzie bronił tytułu

Przed świdniczaninem Piotrem Jamro pierwsza walka w obronie pasa zawodowego mistrza Polski federacji WKA w kick boxingu. 10 września w Gołdapi skrzyżuje rękawice z mistrzem Polski WKA Kacprem Żurawskim. Galę pokaże telewizja Orange Sport.

Zawodnik Fighter Klub Kaczmarek&Grodowski swój pierwszy zawodowy tytuł wywalczył 20 marca tego roku w Świdnicy, kiedy znokautował Mateusza Główkę. Teraz stanie przed pierwszą okazją do potwierdzenia swojej supremacji w kategorii 70 kilogramów. Jego przeciwnik z pewnością jednak tanio skóry nie sprzeda. – Kacper Żurawski to jest mistrz Polski WKA z mistrzostw, które wiosną odbyły się w Świdnicy. Reprezentuje klub z Ząbkowic Śląskich, jego trenerem jest Janusz Gulej – przybliża sylwetkę pretendenta do tytułu, Arkadiusz Kaczmarek, który wspólnie z Krystianem Grodowskim opiekuje się Piotrem Jamro.