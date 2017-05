Piknik seniora i święto smoka (FOTO)

W ramach projektu „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza”, świdniccy seniorzy uczestniczyli w dwóch integracyjnych wydarzeniach – pikniku seniora, który odbył się w Kędzierzynie-Koźlu oraz święcie smoka w czeskim Trutnowie.

Celem projektu jest utworzenie i rozwój transgranicznej sieci współpracy samorządów lokalnych, ich jednostek oraz organizacji pozarządowych pracujących na rzecz seniorów. Projekt ma wykreować wśród seniorów postawy aktywności, otwartości na nowe znajomości, otaczający świat oraz dodać odwagi osobom starszym i zachęcić je do zaangażowania się w życie lokalnej społeczności.

Działania współfinansowane są przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

W sobotę, 6 maja w Trutnowie wraz z seniorami z czeskiej Skalicy i Nachodu oraz Kłodzka i Kędzierzyna-Koźla świdniczanie uczestniczyli w święcie smoka pn. „Już go niosą”. Oprócz wspólnego zwiedzania miasta i Muzeum Podkarkonoskiego uczestnicy wycieczki mieli także okazję obejrzeć występy zespołów muzycznych i artystów cyrkowych oraz uczestniczyć w szeregu wydarzeń towarzyszących świętu.

W środę, 10 maja w Kędzierzynie-Koźlu ponad 500 seniorów z wszystkich miast – partnerów projektu, uczestniczyło w pikniku. W programie były pokazy oraz konkurs tańca, a także konkurs wokalny piosenek zarówno polskich, jak i czeskich oraz wiele innych integracyjnych zabaw. Dla seniorów przygotowano również bezpłatny poczęstunek.

To dopiero początek imprez zaplanowanych w ramach projektu. Jeszcze w tym roku w sierpniu odbędą się Targi Senioralne w Kłodzku. We wrześniu zaprosimy seniorów na odpust do czeskiej Skalicy i Senioriadę Sportową w Świdnicy. Zakończeniem tegorocznych spotkań będzie Świdnicka Kolęda.