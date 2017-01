Dążąc do podniesienia poziomu bezpieczeństwa niezmotoryzowanych uczestników ruchu, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy przyłącza się do wojewódzkiej akcji pod hasłem „Pieszy Kontra Pojazd”. Działania będą prowadzone w dniu 12 grudnia, w godz.6:00-22:00. Podczas akcji policjanci będą reagować na wszystkie, niezgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego zachowania pieszych, a także kierujących pojazdami w stosunku do tej właśnie grupy osób.

Funkcjonariusze będą w szczególności zwracać uwagę na zachowanie się kierujących pojazdami wobec pieszych, a także na poruszanie się pieszych na odcinkach dróg bez wydzielonych chodników, używanie przez nich elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym, przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych oraz stosowanie się do sygnalizacji świetlnej.

(kpp ś-ca)