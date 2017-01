Pierwsza noworoczna świdniczanka powitana

Jest nie tylko pierwszą świdniczanką, ale także jednym z pierwszych obywateli naszego kraju, który przyszedł na świat kilkadziesiąt minut po północy, pierwszego dnia nowego 2017 roku. Mowa o maleńkiej Julii Wojkowskiej, którą wraz z rodzicami Anną i Kamilem, odwiedziła Prezydent Miasta Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska.

Julia przyszła na świat na oddziale ginekologiczno-położniczym szpitala „Latawiec” w Świdnicy dokładnie o godzinie 0:45. Dziewczynka ważyła 2950 gram i mierzyła 54 cm. Jest pierwszym dzieckiem rodziny Państwa Wojkowskich, którzy nie kryli dumy i radości z jego narodzin. Prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska osobiście pogratulowała rodzicom przyjścia na świat pierwszej świdniczanki w 2017 roku i życzyła przede wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń. Prezydent wręczyła także drobne upominki, przydatne w pierwszych miesiącach życia noworodka.

– Gratuluję rodzicom z całego serca. To wielka radość, gdy rodzina się powiększa i wkracza w kolejny etap życia. Widok szczęśliwej rodziny ze Świdnicy napawa optymizmem oraz pokazuje, że nasze miasto to miejsce po prostu dobre do życia. Mam nadzieję, że w tym roku więcej świdnickich par zdecyduje się na powiększenie swojej rodziny. Julcia to niezwykłe dziecko bystre, ciekawe świata i bardzo grzeczne – podkreśla prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

W minionym, 2016 roku Urząd Stanu Cywilnego w Świdnicy zarejestrował 670 urodzeń dziewczynek i 698 urodzeń chłopców. Najpopularniejszymi imionami żeńskimi były: Lena, Maja, Zuzanna, Julia, Zofia, natomiast wśród męskich królował: Jakub, Antoni, Filip oraz Szymon.