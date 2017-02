Pasowani na czytelnika (FOTO)

Najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Świdnicy zostali pasowani na czytelnika biblioteki szkolnej. Pierwszoklasiści dowiedzieli się, że na wyciągnięcie ręki istnieje wspaniały świat, pełen fantastycznych postaci i bohaterów, z którymi można przeżyć niejedną przygodę – wystarczy tylko sięgnąć po książkę.

Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej to wyjątkowa uroczystość w Szkole Podstawowej nr 6. Organizowane co roku, weszło na stałe do kalendarza szkolnych wydarzeń. Oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów do grona czytelników biblioteki szkolnej odbyło się 7 lutego. Głównym celem uroczystości było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, wyrabianie szacunku do książki oraz zachęcenie najmłodszych do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej.

Podczas tej imprezy uczniowie klas I mieli okazję obejrzeć przedstawienie „W krainie bajek” w wykonaniu starszych koleżanek z klasy II b – „młodych aktorów”, przygotowane przez panie Sabinę Wilczyńską i Halinę Styrna.

Dzięki inscenizacji pierwszoklasiści dowiedzieli się, że na wyciągnięcie ręki istnieje wspaniały świat, pełen fantastycznych postaci i bohaterów, z którymi można przeżyć niejedną przygodę – wystarczy tylko sięgnąć po książkę. Uczniowie przypomnieli sobie również w jaki sposób należy obchodzić się z książką i jak o nią dbać. Najważniejszym jednak momentem całej uroczystości było złożenie przyrzeczenia przez uczniów klas pierwszych i sam fakt pasowania na czytelnika biblioteki szkolnej.

Na zakończenie zabrała głos dyrektor Violetta Skibicka zachęcając uczniów do częstych odwiedzin w bibliotece, czytania i poszanowania książek.

Następnie pierwszoklasiści odwiedzili wypożyczalnię, gdzie zapoznali się z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych i regulaminem biblioteki. Dzieci doskonale poradziły sobie także z tematyką poszanowania zbiorów. Po tym mogły już samodzielnie wybrać i wypożyczyć pierwszą książkę w bibliotece szkolnej, co było dla nich niesamowitym przeżyciem.

26 stycznia podczas prezentacji multimedialnej „Biblioteka zaprasza”, również rodzice uczniów klas I mieli okazję do zapoznania się z ofertą biblioteki szkolnej, a ponadto sposobami zachęcania do czytania i potrzebą rozwijania zainteresowań czytelniczych u dzieci. Prezentację multimedialną i uroczystość pasowania uczniów klas I na czytelników biblioteki prowadziła Sabina Wilczyńska.