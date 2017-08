Ostatnia plażówka za nami (FOTO)

Choć pogoda dopisała idealnie, to zapowiedzi deszczu odstraszyły głównie przyjezdnych zawodników i ostatni już w tym sezonie, trzeci Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej zgromadził na obiektach Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tylko dziesięć par męskich i pięć kobiecych.

Mniejsza frekwencja pozwoliła za to na więcej grania, zwłaszcza w kategorii panów, gdzie można było sobie pozwolić na grę systemem brazylijskim do dwóch setów wygranych do 15 punktów każdy z 11-to punktowym tie-breakiem. Panie grały jednego seta do 21 punktów systemem każdy z każdym.

Choć z inną partnerką to ponownie zwycięsko z turnieju kobiet wyszła Joanna Rejno z Pauliną Sdebel z Wrocławia wygrywając bez problemu cztery mecze. Z jedną porażką na koncie drugie miejsce zajęły Katarzyna Teodoruk i Aleksandra Deptuch (Wrocław-Jawor), Na trzecim uplasowały się Justyna Mróz i Natalia Kwolek (Jawor-Strzelin). Honoru Świdnicy broniła para Aleksandra Kubik i Maria Krzyżanek, która ostatecznie zajęła piąte miejsce.

Mistrzami Świdnicy do kolejnego sezonu wśród panów zostali Piotr Orzechowski i Dorian Kowalczyk (Świdnica-Żarów), którzy wygrywali wszystkie spotkania, choć wiele dopiero w tie-breaku. W ścisłym finale pokonali zwycięzców z poprzedniej edycji Kacpra Pańczyka i Jakuba Jaworskiego z Jawora. W meczu o trzecie miejsce lepsi okazali się Wojciech Gogola i Radosław Dusza z Wałbrzycha, którzy wygrali z parą z Legnicy Przemysław Kościelny i Maciej Szajnowski. Na zakończenie organizator turnieju – Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji tradycyjnie przygotował dla zwycięskich par pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego.

Końcowa klasyfikacja

Open – Kobiety

Joanna Rejno, Paulina Sdebel (Wrocław) Katarzyna Teodoruk, Aleksandra Deptuch (Wrocław-Jawor) Justyna Mróz, Natalia Kwolek (Jawor-Strzelin) Katarzyna Kowalska, Paula Cieślak (Jelenia Góra) Aleksandra Kubik, Maria Krzyżanek (Świdnica)

Open – Mężczyźni

Piotr Orzechowski, Dorian Kowalczyk (Świdnica-Żarów) Kacper Pańczyk, Jakub Jaworski (Jawor) Wojciech Gogola, Radosław Dusza (Wałbrzych) Przemysław Kościelny, Maciej Szajnowski (Legnica)

5-6. Filip Slatan, Jakub Popławski (Świdnica)

5-6. Jerzy Tabaka, Tomasz Romańczyk (Jelenia Góra)

7-8. Jakub Wiśniewski, Grzegorz Radziwiłko (Świdnica)

7-8. Michał Religa, Michał Pawlus (Kłodzko)

9-10. Radosław Cyman, Tomasz Broński (Wrocław-Legnica)

9-10. Adam Pęczyński, Marek Derda (Świdnica)