Od września do połowy listopada realizowany będzie projekt „Orientuj się w Świdnicy”. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Komenda Hufca ZHP Świdnica, a koordynatorem działań Referat Sportu Urzędu Miejskiego w Świdnicy. W ramach inicjatywy lokalnej przeznaczono na ten cel 18 tys. zł.

„Orientuj się w Świdnicy”, jak również wcześniejszy program „Mali Wspaniali”, to elementy strategii promocji aktywności i zdrowego trybu życia w związku z igrzyskami The World Games 2017, które odbędą się Świdnicy. Miasto, jako partner tych igrzysk, chce oprócz przygotowania obiektów sportowych, propagować także aktywność fizyczną.

– Bieg na orientację to jedna z dyscyplin X. Światowych Igrzysk Sportowych The World Games 2017. Łączy w sobie dwie cechy – wytrzymałość fizyczną oraz tzw. inteligencję wizualno-przestrzenną. Na poziomie zawodowym obie te cechy są bardzo istotne, dlatego u każdego zawodnika rozwija się je równolegle. Natomiast dla osób, które dopiero odkrywają ten sport, trenerzy poprzez zabawę uczą praktycznej umiejętności pracy z mapą a także starają się zachęcić do uprawiania sportu – mówi Radosław Werner, kierownik Referatu Sportu Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Pierwszym etapem projektu „Orientuj się w Świdnicy” będzie przeprowadzenie zajęć z biegu na orientację w klasach IV – VI świdnickich publicznych szkół podstawowych. Przewiduje się udział ok. 1400 uczniów z 57 klas. Chłopcy i dziewczęta wraz z kartografem przygotują specjalistyczną mapę terenu szkoły. Następnie w każdej klasie, w ramach godzin wychowania fizycznego, odbędzie się lekcja instruktażowa, którą poprowadzą trenerzy z Dolnośląskiego Związku Orientacji Sportowej. Zajęcia składać się będą z dwóch części – teoretycznej i praktycznej.

Drugim elementem projektu będzie zorganizowanie na terenie Parku Młodzieżowego przy ulicy Armii Krajowej stałych punktów kontrolnych, trwale posadowionych w terenie. Wykonana zostanie również mapa parku do biegu na orientację, która zawierać będzie kilka wersji tras. Dostęp do niej będzie możliwy poprzez portal www.znajdzsiewlesie.pl. W obszarze parku zlokalizowana będzie tablica informująca – co się w nim znajduje, gdzie i jak można skorzystać z oferty, pobrać mapy itp.

Aranżacja terenu parku pozwoli także na przeprowadzanie 26 października oficjalnych zawodów w biegu na orientację. Zostaną one zorganizowane przez wolontariuszy Hufca ZHP Świdnica.

– Projekt „Orientuj się w Świdnicy” to nie tylko zajęcia dla dzieci i profesjonalne zawody dla wszystkich mieszkańców, to również niezbędna infrastruktura. Powstaną idealne warunki trenowania biegu na orientację, dla wszystkich i o każdej porze. Świdnicki projekt stanie się częścią większej całości, gdyż podobne punkty ustawione są już w kilku atrakcyjnych lokalizacjach na terenie Dolnego Śląska – mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent miasta Świdnicy.

