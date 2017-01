Opole wzięte po raz drugi!

W meczu na szczycie Polonia Świdnica pokonała we własnej hali AZS Uni Opole i awansowała na drugą lokatę w tabeli. Za tydzień świdniczanki czeka pojedynek z Olimpią w Jaworze. W przypadku wygranej za trzy punkty podopieczne Marka Olczyka zajmą pierwsze miejsce po fazie zasadniczej!

MKS Polonia Świdnica – AZS Uni Opole 3:1 (-17, 16, 21, 22)

MKS Polonia: Woźniak, Druciak, Tomaszewska, Małodobra, Krusiewicz, Gezella, Szymańska (libero) oraz Jewiarz

Biało-zielone już drugi raz w tym sezonie okazały się lepsze od zespołu z Opola. W listopadzie w hali rywalek było 3:2 dla Polonii. W sobotę do zapewnienia sobie zwycięstwa wystarczyły cztery sety, chociaż po pierwszej partii niewiele wskazywało na to, że to świdniczanki będą po meczu w lepszych nastrojach. Gospodynie w pierwszych minutach grały bardzo nerwowo i popełniały mnóstwo własnych błędów. Efektem była gładka przegrana do 17. W drugim secie role się odwróciły, a polonistki zaczęły grać coraz bardziej regularnie. Nie zawsze udawało się zdobywać punkty po swojej pierwszej akcji, ale większość długich wymian padało łupem biało-zielonych. Drużyna z Opola może i dysponowała większą siłą ognia, ale w grze obronnej zdecydowanie lepiej prezentowała się Polonia. Po wygranej w trzeciej partii do 21, w czwartej emocje sięgnęły zenitu. Prowadzenie przechodziło z rąk do rąk: 6:2, 12:12, 13:14, 19:22… Finisz należał do drużyny Olczyka. Polonia szybko doprowadziła do stanu po 22:22, a potem odskoczyła na 23:22 i 24:23. Pierwsza piłkę meczową zakończyła Aleksandra Małodobra.

Nieco paradoksalnie nie był to wybitny mecz polonistek. W tej sytuacji tym bardziej cieszy zwycięstwo i to za trzy punkty. W grze zespołu na pewno są spore rezerwy. W sobotę kiepsko funkcjonowała współpraca rozgrywającej ze środkowymi. To dobrze, że… może być lepiej. Szczyt formy potrzebny będzie na mecze fazy play-off.

II liga siatkówki kobiet, grupa II

17. kolejka (28.01): MKS Polonia Świdnica – AZS Uni Opole 3:1, Zorza Wodzisław – Olimpia Jawor 0:3, Sokół 43 Katowice – Częstochowianka 0:3, Łaskovia – Sokół Radzionków 3:0.. Polonia Łaziska pauzowała

1. Olimpia Jawor 15 36 12-3 40:15

2. MKS Polonia Świdnica 15 35 11-4 41:22

3. AZS Uni Opole 15 34 12-3 40:19

4. Częstochowianka 15 29 11-4 35:23

5. Łaskovia 16 23 7-9 32:33

6. Sokół Radzionków 15 22 8-7 30:29

7. Zorza Wodzisław 15 9 2-13 19:42

8. Sokół 43 Katowice 15 8 3-12 15:40

9. Polonia Łaziska Górne 15 8 2-13 12:41

Następna kolejka (4-18.02): Olimpia – MKS Polonia (4.02), Sokół Kat – Sokół