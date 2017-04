Operacja Pszczyna! (ZESTAW PAR)

Barażowe rozgrywki o awans do I ligi siatkówki wkraczają w przedostatnią fazę. Na placu boju pozostało dziesięć zespołów. W pięciu parach będą rywalizowały o awans do ścisłego finału, w którym zagra pięć drużyn. Siatkarki Polonii Świdnica czeka konfrontacja z PLKS Pszczyna. Pierwsze dwa spotkania już w najbliższy weekend na parkiecie rywalek.

Półfinały baraży rozgrywane będą do trzech zwycięstw w terminach (29-30.04, 6.05 i ewentualnie 7 i 10.05. W Świdnicy odbędzie się mecz nr 3 i ewentualnie mecz nr 4. Zwycięzcy półfinałów (pięć drużyn) awansują do turnieju finałowego, z którego dwa najlepsze zespoły uzyskają promocję do I ligi.

Trener Marek Olczyk spokojnie podchodzi do meczów z Pszczyną i nie ukrywa, że faworytem będą rywalki. – Wierzę w swój zespół, ale doceniam klasę przeciwnika. Pszczyna to zespół z porównywalnymi umiejętnościami i siłą ofensywną do Opola. Tylko bardzo dobra gra pozwoli nam na toczenie wyrównanej walki. Jesteśmy jednak na nią gotowi. Co ważne, wszystkie zawodniczki są zdrowie, wszystko w ich rękach – komentuje Olczyk.

Pierwsze spotkania w Pszczynie odbędą się w sobotę 29 i w niedzielę, 30 kwietnia o godzinie 18.00. Świdniczanki wyjadą do Pszczyny już w piątek, aby mieć jeszcze czas na zapoznanie się z halą i przeprowadzenie treningu w dniu meczu.

Półfinały baraży o awans do I ligi

Rywalizacja do trzech zwycięstw w terminach: 29-30.04, 6 ewentualnie 7.05 i 10.05

UKŻPS Kościan – Bluesoft Mazovia Warszawa

AZS Uni Opole – Energetyk Poznań

AZS AWF Warszawa – Szóstka Mielec

PLKS Pszczyna – Polonia Świdnica

PWSZ Tarnów – Silesia/Volley Mysłowice