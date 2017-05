Okiem Młodych: przedłużenie naboru filmów

Wszyscy ci, którzy nie zdążyli zgłosić swoich filmów konkursowych, mogą odetchnąć z ulgą. Na ostatnie zgłoszenia organizatorzy czekają do północy do piątku, 5 maja.

Przypominamy – twórcy mogą wziąć udział w jednym z dwóch Konkursów.skierowany jest do filmowców, zarówno z Polski jak i zza granicy, którzy nie ukończyli 30. roku życia, a których filmy nie przekraczają 30 minut.jest z kolei dedykowany amatorom do 21 lat i ich filmom do 30 minut. Formularze zgłoszeniowe można znaleźć pod adresem: www.okiemmlodych.pl . Ogłoszenie wyników naboru nastąpi 10. maja.