Okiem Młodych 2017: znamy tytuły filmów konkursowych

Znamy już trzynaście tytułów, które wezmą udział w Konkursie Głównym oraz sześć w Konkursie Młodzieżowym 10. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Okiem Młodych” w Świdnicy.

Konkurs Główny Festiwalu „Okiem Młodych” skierowany jest zarówno do amatorów, jak i profesjonalistów czy studentów szkół filmowych, którzy nie ukończyli 30. roku życia, natomiast w Konkursie Młodzieżowym mogli wziąć udział amatorzy w wieku do 21 lat. Filmy zgłaszane do konkursów nie mogą trwać więcej niż 30 minut.

W finałowej trzynastce Konkursu Głównego znajdziemy cztery filmy wyreżyserowane przez kobiety. Jedenaście z nich zrealizowano w Polsce, dwa natomiast odpowiednio: w Niemczech i w Hiszpanii. Wśród dokumentów znalazło się kilka stworzonych w szkołach filmowych – w Łodzi, Warszawie i Katowicach, a także Akademii Sztuki w Szczecinie. Co ciekawe, na liście filmów zakwalifikowanych do Konkursu znalazły się dwa tytuły jednego autora.

Podczas tegorocznej edycji „Okiem Młodych” o Grand Prix walczyć będą: „Cicha symfonia” Aitora Gametxo, „Droga powrotna” i „Marsz” Mateusza Żeglińskiego, „Dziadek” Andrzeja Świech, „Euforia” Natalii Pietsch, „Na szczęście” Piotra Januszkiewicza, „Olbrzym” Marcina Podolca, „Prezent” Sylwii Rosak, „Proch” Jakuba Radej, „Przedziały” Karola Starnawskiego, „Świat, w którym żyjemy” Hanny Fischer, Sofii Melnyk i Niny Prange, „Taki trochę chory” Moniki Skrzypczak oraz „Wyścig” Stanisława Cuske.

W Konkursie Młodzieżowym zobaczymy sześć filmów, których reżyserami są zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Najmłodszy z twórców ma 16 lat, najstarszy 21. Do walki o tytuł zwycięzcy staną: „4 minuty” Jakuba Kosobudzkiego, „Cisza” Karoliny Biesiackiej, „Pani Renia od aniołów” Aleksandry Folczak, „Penikeria” Mateusza Wyszogrodzkiego, „Tak to jest cud” Niny Antoniewskiej, Kornela Barana, Anny Łukasiak i Oliwii Salamon oraz „Terapia grupowa” Dominiki Waligórskiej i Magdaleny Lewandowskiej.

W Konkursie Głównym krótkie metraże oceniać będzie Jury w składzie: Dorota Wardęszkiewicz – montażystka i współreżyserka filmów dokumentalnych, wykładowca Łódzkiej Szkoły Filmowej; Karolina Bielawska – reżyserka fabularnych etiud filmowych, filmów dokumentalnych oraz wiceprezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich od 2016 r oraz Katarzyna Mąka-Malatyńska – autorka licznych artykułów i książek na temat filmu dokumentalnego oraz kina polskiego. Na laureata nagrody głównej czeka 5000zł oraz statuetka „Złotego Oka”, zaprojektowana przez Magdalenę i Andrzeja Kucharskich. Jury Konkursu Głównego wybierze również zwycięzcę Nagrody Nadleśnictwa Świdnica dla Najlepszego Filmu o Wartościach Przyrodniczych (1500zł).

Jury Konkursu Młodzieżowego natomiast przedstawia się następująco: Emi Buchwald – laureatka Grand Prix 9. „Okiem Młodych” i reżyserka; Katarzyna Boratyn – kuratorka i producentka działań filmowych i obejmujących nowe media oraz Jan Pelczar – dziennikarz Radia RAM i absolwent Polskiej Szkoły Reportażu. Na laureata czeka 500zł i statuetka „Młodego Oka”.

10. Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych „Okiem Młodych” odbędzie się w Świdnicy między 7 a 11 czerwca pod hasłem „Opowiadanie dokumentalne”. Więcej informacji o Festiwalu znajdą Państwo także na naszym fanpage’u na Facebooku. Na 10. „Okiem Młodych” zapraszają Świdnicki Ośrodek Kultury i Wrocławska Fundacja Filmowa. Impreza otrzymała dofinansowanie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Partnerami Festiwalu są: Powiat Świdnicki i firma Sonel S.A. Na Festiwal zaprasza Miasto Świdnica.