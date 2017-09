Oferta tylko z Solarisa

Świdnickie MPK ogłosiło przetarg na zakup dziewięciu nowych autobusów. W pierwszym przetargu nie było chętnych, teraz znalazła się tylko jedna oferta z polskiego Solarisa.

– Otwarto oferty w powtórzonym przetargu dotyczącym zakupu dziewięciu nowoczesnych i ekologicznych autobusów komunikacji miejskiej w ramach dofinansowanego z funduszy unijnych projektu MPK Świdnica Sp. z o.o. W puli znalazła się tylko jedna oferta z polskiego Solarisa – poinformował Witold Tomkiewicz, rzecznik świdnickiego MPK.

Solaris zaoferował dostawę 7 sztuk Urbino 12 za łączną kwotę 8 milionów 162 tysięcy złotych oraz dwóch sztuk modelu Urbino 10 za kwotę 2 milionów 260 tysięcy złotych. Pierwsze pojazdy mają przyjechać do końca maja przyszłego roku, a ostatnie na początku II dekady czerwca. Łączna kwota za autobusy mieściła się w zaplanowanych przez świdnickie MPK kwotach.

– Mamy dziś rynek dostawcy – powiedział obecny na otwarciu ofert Waldemar Wlazło, dyrektor sprzedaży Solaris Bus&Coach i dodał: – To prawdziwa klęska urodzaju, a każda klęska to nic dobrego, bo w tym wypadku oznacza ograniczanie i rozciąganie terminów ze strony dostawców części i komponentów do produkcji autobusów, co automatycznie wpływa na wydłużenie terminów dostaw autobusów. Dlatego podejmujemy się dziś tylko realnych wyzwań i nie pozostawiamy naszych starych klientów bez pomocy.

Złożona oferta dotyczy czwartej generacji Urbino, które będą napędzane przez silniki wysokoprężne, spełniające wyśrubowane normy Euro 6, w których emisja tlenków azotu zredukowana została o 80% w stosunku do normy EURO 5 oraz 12,5 raza w stosunku do pierwszej europejskiej normy dla pojazdów użytkowych z roku 2000.

– Bardzo cieszę się, że dostaliśmy dobrą ofertę i że znalazła się w niej długa gwarancja obejmująca 48 miesięcy, bo to oznacza, że już za kilka miesięcy będziemy mieli bardzo nowoczesny tabor, którego połowa ma cztery i mniej lat. Dla naszych pasażerów to gwarancja komfortu i niezawodnej pracy każdego dnia – mówił Tomasz Kurzawa, prezes Zarządu MPK Świdnica Sp. z o.o.

A ta nowoczesność w nowych autobusach obejmować będzie oprócz silnika także elementy wpływające na komfort i bezpieczeństwo podróżowania – od niskiej podłogi na całej długości, pochylania wejść w kierunku przystanku, klimatyzacji całego autobusu, kasowników-biletomatów akceptujących płatności zbliżeniowe poprzez bezpieczne miejsce na wózek dziecięcy, wózek inwalidzki albo rower, gniazda USB do ładowania przenośnej elektroniki, dwie wewnętrzne tablice informacyjne i dodatkową zewnętrzną tablicę o podwyższonym kontraście dla osób niedowidzących na poręczach pokrytych materiałem o właściwościach bakteriobójczych czy monitoringu i automatycznej gaśnicy kończąc.

Ergonomiczne i klimatyzowane miejsce pracy będą mieć kierowcy, którzy przy trudnieszych manewrach będą mogli korzystać z obrazu kamer monitoringu zewnętrznego.

Jak zaznacza rzecznik, projekt „Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii komunikacyjnych na terenie miasta Świdnica oraz gmin Marcinowice i Świdnica” skierowany do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 będzie dofinansowany ze środków UE w wysokości 85% wartości zakupu.

oprac. (BFG)