Odrobić straty z Pszczyny!

Przed siatkarkami MKS Polonia Świdnica szansa na doprowadzenia do remisu w półfinale baraży o awans do I ligi. Po dwóch spotkaniach w Pszczynie rywalki prowadzą 2:0, ale teraz rywalizacja przenosi się do Świdnicy. W hali na osiedlu Zawiszów emocji nie powinno zabraknąć. Świdniczanki obiecują walkę i proszę o doping kibiców!

Zadanie przed jakim staną podopieczne Marka Olczyka nie należy do łatwych, ale dopóki piłka w grze wszystko jest możliwe. W Pszczynie miejscowy PLKS – mistrz IV grupy II ligi dwukrotnie wygrał po 3:1. Zwycięstwa przeciwniczek były zasłużone, ale pokazały też, że jeśli polonistki wejdą na najwyższe obroty są w stanie skutecznie przeciwstawić się doświadczonej drużynie z Pszczyny. Bez względu na to, kto wygra w Świdnicy, kibice mogą spodziewać się dużych emocji.

Mecz numer trzy odbędzie się w sobotę, 6 maja o godzinie 18.00. Jeśli świdniczanki wygrają oba zespoły spotkają się ponownie w niedzielę (również o godzinie 18.00). Ewentualne drugie zwycięstwo sprawi, że rywalizacja znów przeniesie się do Pszczyny. Piąty decydujący mecz odbyłby się w środę, 10 maja.

Warto nadmienić, że w tym sezonie MKS już raz znalazł się w podobnie trudnej sytuacji. W pierwszej rundzie play-off przegrał pierwszy wyjazdowy mecz z Częstochowianką, aby następnie wygrać dwa razy w Świdnicy i w rywalizacji toczonej na tym etapie do dwóch wygranych zwyciężyć 2:1.