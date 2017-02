30 uczniów ze SP im. L. Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym odwiedziło świdnicki hipermarket Tesco, uczestnicząc w prozdrowotnych warsztatach edukacyjnych „Od uprawy do potrawy”.

Zajęcia miały charakter wycieczki edukacyjnej, podczas której jej uczestnicy poznawali zasady zdrowego odżywiania. Dzieci pod kierunkiem wychowawców i pracownika sklepu Tesco zapoznawały się różnorodnością zdrowej żywności, warunkami jej przygotowywania i przechowywania. Zdobyły wiedzę o pochodzeniu produktów, konieczności różnicowania diety, poszanowaniu żywności i przemyślanych zakupach. Z ciekawością uczyły się prawidłowego czytania etykiet oraz przypomniały sobie informacje o piramidzie żywieniowej i prawidłowym nawodnieniu organizmu. Uczniowie mogli spróbować wielu zdrowych produktów i przygotować z nich smaczne i pożywne drugie śniadanie – jogurt naturalny z ulubionymi owocami i bakaliami.

Nasza szkoła bierze udział w wielu programach dot. zdrowego odżywiania m.in.: Mleko z klasą, Owoce w szkole, Śniadanie daje moc, 5 porcji warzyw i owoców oraz Trzymaj formę.

W programie „Od uprawy do potrawy” uczestniczymy po raz pierwszy, ale już teraz możemy przyznać iż była to świetna zabawa i niezapomniana nauka, by na co dzień wybierać produkty pełnowartościowe w miejsce mocno przetworzonych. Na koniec zajęć uczestnicy otrzymali zdrowe i smaczne upominki oraz materiały edukacyjne, które przypominają o zasadach prawidłowego odżywiania i inspirują do ich przestrzegania – mówi Monika Janiszewska, ze SP w Witoszowie Dolnym.