Nowy rok szkolny pełen obaw i niepewności

Choć pogoda jeszcze wakacyjna, to czas wracać do szkoły. Dwumiesięczna laba dobiegła końca. 1 września w całej Polsce rozpoczął się nowy rok szkolny. Miejskie uroczystości odbyły się w Gimnazjum nr 4 w Świdnicy.

Wielka niewiadoma

Wystrojona na galowo młodzież powitała nowy rok szkolny raczej z grymasem smutku niż z uśmiechem na ustach. Pełen niepewności, co przyniesie nadchodzący czas, był również dyrektor szkoły. – Nie wiem, co z naszym gimnazjum, nie wiem, co w przyszłym roku czeka nas wszystkich – mówił dyrektor Tomasz Całka, a następnie powitał wszystkich zgromadzonych, a w szczególności uczniów. – Mam nadzieję, że odpoczęliście na wakacjach i nabraliście sił do pracy. Szczególnie witam nowych uczniów i życzę Wam, abyście szybko poczuli się tutaj dobrze i bezpiecznie. Przed nami rok wytężonej pracy, wielu zadań i obowiązków – dodał.

Bez zwolnień się nie objedzie

Nowy rok szkolny to także wielka niewiadoma dla nauczycieli. Prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska już na początku swojego przemówienia stwierdziła, że przed świdnicką oświatą spore wyzwanie. – Nie chciałabym, ale niestety pewnie tak się stanie, aby gimnazja zniknęły z tego systemu oświaty, bowiem uważam, że jest to taki etap w nauce i wychowaniu, który jest dla młodego człowieka bardzo ważny. Jest to dobry system, bo uczeń spotyka się z mądrymi pedagogami, ma zapewnione wszelkie wsparcie wychowawcze, psychologiczne i pedagogiczne – mówiła Beata Moskal-Słaniewska i dodała: – Cóż, nie nam niestety decydować. Nie wiemy jeszcze do końca, jak ta reforma się ułoży i jak będziemy przeorganizowywać nasz miejski system oświaty, ale na pewno stoimy przed bardzo trudnym zadaniem.

Prezydent Świdnicy zapewnia, że zostanie zrobione wszystko, aby tę reformę przeprowadzić możliwie bezboleśnie. – Najbardziej martwi mnie zwolnienie nauczycieli, ale to jest nieuniknione. Nie ma takiej możliwości, aby przy ośmioletnim systemie zamiast dziewięcioletnim wszystkich obronić. Wszystkim z Państwa nie zapewnimy pracy. Bardzo nad tym ubolewam – mówiła do grona pedagogicznego prezydent.

Na koniec dla ocieplenia atmosfery stwierdziła, że ma nadzieję, iż nauczyciele nie stracą zapału, energii i dobrych emocji, które są tak ważne w spotkaniach z młodzieżą.

