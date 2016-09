Nowy numer „Wiadomości Świdnickich” z planem lekcji

Tradycyjnie w poniedziałek, w kioskach i innych punktach sprzedaży pojawił się nowy numer „Wiadomości Świdnickich”. Sprawdź o czym przeczytasz w tym tygodniu…

Na okładce witamy tematem „Biegli nie dopatrzyli się błędów lekarzy”

Dziewczynka zmarła na sepsę, ale wcześniej nikt nie potrafił postawić diagnozy. Gdy decydowały minuty, lekarz mówił: „Nie wiem”. Rodzice byli zdruzgotani i oskarżyli lekarza pogotowia o zaniedbania. Po ponad dwóch latach od śmierci 17-miesięcznej Patrycji do prokuratury trafiła opinia biegłych, którzy…nie stwierdzili błędów w leczeniu świdniczanki.

W tym tygodniu mamy prezent dla naszych młodszych czytelników – plan lekcji na nowy rok szkolny

W numerze przeczytają Państwo również między innymi:

o możliwości złożenia wniosków o stypendium i zasiłek szkolny

o nowym roku szkolnym i zmianach w oświacie

o nowej sali widowiskowej I LO

o 25-leciu Straży Miejskiej w Świdnicy

o zmianach w świdnickim Sercu – nowy zarząd i nowy rok szkolny

o utworzonej Radzie Działalności Pożytku Publicznego – zobacz, kto będzie doradzał prezydentowi

o zmianach w MPK

o kolejnych projektach zrealizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego – mieszkańcy Zarzecza mają piękne Centrum Edukacji Czytelniczej

o remontach kolejnych kamienic

o nowym projekcie Hufca ZHP

o Targach „Zdrowie ma smak” i Świdnickim Festiwalu Piwa Rzemieślniczego – podajemy program wydarzeń

o otwarciu basenu w Żarowie

o 50-leciu Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Stokrotka” w Świebodzicach

o tłumach na Wojewódzkich Dożynkach w Krzyżowej

o 12. edycji naszej redakcyjnej imprezy „Świdnicki Łokieć”

o darmowym zwiedzaniu świdnickich zabytków w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa

o starych i zardzewiałych kontenerach, które szpecą miejską przestrzeń

o Fundacji Spichlerz Kultury, która zaprosiła do okolicznych miejscowości wyjątkowych artystów

o widowiskowym i barwnym folklorze z Ukrainy i Słowacji

o Okiem Młodych

o III Biegu na Wieżę Ratuszową

