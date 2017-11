Nowy numer „Wiadomości Świdnickich” już w kioskach

Tradycyjnie w poniedziałek, w kioskach i innych punktach sprzedaży pojawił się nowy numer „Wiadomości Świdnickich”. Sprawdź o czym przeczytasz w tym tygodniu…

Na jedynce temat „Śmierć w areszcie”. Nie żyje 18-letni osadzony w świdnickim areszcie. Mężczyzna powiesił się w celi na sznurze zrobionym z prześcieradła. Trwa śledztwo”.

W numerze również o wypadkach i drogowych kolizjach, tragicznych zdarzeniach, dużej ewakuacji, radosnym świętowaniu, nowym schronisku dla kobiet i osób niepełnosprawnych, obchodach 70-lecia świdnickiej biblioteki i jubileuszowej Biesiadzie Literackiej, rewitalizacji Parku Centralnego, sukcesach uczniów, muzycznych przeglądach młodzieży, remoncie skrzyżowania, kolejnych pijanych kierowcach, Festiwalu Filmowym Spektrum, Kinie na Szpilkach i Biegu Niepodległości.

Oprócz tego przygotowaliśmy garść najświeższych informacji ze Świdnicy i powiatu, kalendarz i zapowiedzi najważniejszych nadchodzących wydarzeń kulturalnych, strony oświatowe oraz jak zawsze stronę lokalnej historii, kryminałki, solidną porcję wiadomości ze świata sportu i ogłoszenia. W najnowszych Wiadomościach Świdnickich witamy również nowych świdniczan!

Mamy dla Was konkursy z cennymi nagrodami – do wygrania bilety do kina, na pizzę i do MC Donald’s.

Papierowe „Wiadomości Świdnickie” dostępne są w dobrych punktach sprzedaży na terenie całego powiatu świdnickiego. Cena 2,70 zł. Warto!

Zapraszamy do lektury!

Zespół „Wiadomości Świdnickich”