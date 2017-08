Nowy numer „Wiadomości Świdnickich” już w kioskach

Tradycyjnie w poniedziałek, w kioskach i innych punktach sprzedaży pojawił się nowy numer „Wiadomości Świdnickich”. Sprawdź o czym przeczytasz w tym tygodniu…

Na jedynce temat „Alkoholicy okupują przystanek”. Śpią na ławkach, spożywają alkohol, piją denaturat, oddają mocz, wymiotują i śmiecą. Nietrzeźwi mężczyźni okupują przystanek autobusowy przy ul. Westerplatte w Świdnicy. Mieszkańcy mają dość i proszą o interwencję.

W numerze również o trudnej sytuacji Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt, targach dla seniorów, XIII edycji Świdnickiego Łokcia, akademii inspiracji, obchodach Święta Wojska Polskiego w Świdnicy, Targach zdrowia, Mieście Dzieci, Pikniku Żeglarskim, nowym albumie z serii „Na dawnych pocztówkach” – tym razem czas na Kościół Pokoju, Topografii miasta Świdnicy, dożynkach gminnych i dobrym starcie Polaków w jeździectwie.

To tylko niewielki wycinek tematów, jakimi zajmowaliśmy się dla Państwa w minionym tygodniu.

Oprócz tego przygotowaliśmy garść najświeższych informacji ze Świdnicy i powiatu, kalendarz i zapowiedzi najważniejszych nadchodzących wydarzeń kulturalnych, strony oświatowe oraz jak zawsze stronę lokalnej historii, kryminałki, solidną porcję wiadomości ze świata sportu i ogłoszenia. W najnowszych Wiadomościach Świdnickich witamy również nowych świdniczan!

Mamy dla Was konkursy z cennymi nagrodami – do wygrania bilety do kina, na pizzę i do MC Donald’s.

Papierowe „Wiadomości Świdnickie” dostępne są w dobrych punktach sprzedaży na terenie całego powiatu świdnickiego. Cena 2,70 zł. Warto!

Zapraszamy do lektury!

Zespół „Wiadomości Świdnickich”