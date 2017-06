Nowy numer „Wiadomości Świdnickich” już w kioskach!

Tradycyjnie w poniedziałek, w kioskach i innych punktach sprzedaży pojawił się nowy numer „Wiadomości Świdnickich”. W tym tygodniu aż 40 stron!

Za nami tydzień obfitujący w wiele ważnych wydarzeń. Ulicami Świdnicy przeszła barwna Gryfiada, po pięćdziesięciu latach plac Drzymały odzyskał dawny blask, po raz czternasty osoby niepełnosprawne przełamały bariery i przeszły w radosnym marszu, leśnicy przygotowali udane Święto Dzika, a na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji wystąpiły muzyczne gwiazdy z okazji Dni Świdnicy. Przez cały tydzień relacjonowaliśmy dla Was najważniejsze imprezy. Zapraszamy do przeczytania relacji i obejrzenia zdjęć.

W numerze również o święcie strażaków, pożegnaniu naszego redakcyjnego kolegi, pikniku edukacyjnym w III LO, zakupie rezonansu do świdnickiego szpitala, remontach, Domu Seniora Marconi, Festiwalu „Okiem Młodych”, przeglądzie szkolnych talentów i wielkim zwycięstwie ŚKPR-u!!!

To tylko niewielki wycinek tematów, jakimi zajmowaliśmy się dla Państwa w minionym tygodniu.

Oprócz tego przygotowaliśmy garść najświeższych informacji ze Świdnicy i powiatu, kalendarz i zapowiedzi najważniejszych nadchodzących wydarzeń kulturalnych, strony oświatowe oraz jak zawsze stronę lokalnej historii, kryminałki, solidną porcję wiadomości ze świata sportu i ogłoszenia. W najnowszych Wiadomościach Świdnickich witamy również nowych świdniczan!

Mamy dla Was konkursy z cennymi nagrodami – do wygrania bilety do kina, na pizzę i do MC Donald’s. W tym tygodniu specjalna wkładka „Pracuj z Wiadomościami”.

Papierowe „Wiadomości Świdnickie” dostępne są w dobrych punktach sprzedaży na terenie całego powiatu świdnickiego. Cena 2,70 zł. Warto!

Zapraszamy do lektury!

Zespół „Wiadomości Świdnickich”