Nowy numer „Wiadomości Świdnickich” już w kioskach

Tradycyjnie w poniedziałek, w kioskach i innych punktach sprzedaży pojawił się nowy numer „Wiadomości Świdnickich”. Sprawdź o czym przeczytasz w tym tygodniu…

W numerze przeczytają Państwo między innymi: o dramacie czteroletniego dziecka. Chłopiec miał strupy i bąble na ciele od przypalania papierosami, o zabójstwie 37-letniej kobiety – mężczyzna, który zabił sam zgłosił się na komendę, o zatrzymaniu seryjnego włamywacza, o śmierci naszego redakcyjnego kolegi – Misiek – na zawsze w naszej pamięci, o nowoczesnym i przestronnym żłobku miejskim, o marszu osób z niepełnosprawnościami, o atrakcjach na Dzień Dziecka i Dni Świdnicy, o pożegnalnym koncercie Ogniska Muzycznego „Gama” ze Świdnicy, o Biegu Kobiet i o dziejach przemysłu świdnickiego.

To tylko niewielki wycinek tematów, jakimi zajmowaliśmy się dla Państwa w minionym tygodniu.

Oprócz tego przygotowaliśmy garść najświeższych informacji ze Świdnicy i powiatu, kalendarz i zapowiedzi najważniejszych nadchodzących wydarzeń kulturalnych, strony oświatowe oraz jak zawsze stronę lokalnej historii, kryminałki, solidną porcję wiadomości ze świata sportu i ogłoszenia. W najnowszych Wiadomościach Świdnickich witamy również nowych świdniczan!

Mamy dla Was konkursy z cennymi nagrodami – do wygrania bilety na basen, do kina, na pizzę i do MC Donald’s. W tym tygodniu specjalna wkładka z okazji Dni Świdnicy.

Papierowe „Wiadomości Świdnickie” dostępne są w dobrych punktach sprzedaży na terenie całego powiatu świdnickiego. Cena 2,70 zł. Warto!

Zapraszamy do lektury!

Zespół „Wiadomości Świdnickich”