Nowy numer „Wiadomości Świdnickich” już w kioskach

Tradycyjnie w poniedziałek, w kioskach i innych punktach sprzedaży pojawił się nowy numer „Wiadomości Świdnickich”. Sprawdź o czym przeczytasz w tym tygodniu…

W numerze przeczytają Państwo między innymi: o tragicznym bilansie picia niebezpiecznej mieszanki zwanej F16 – przeżyły dwie z czterech osób, o groźnym przestępcy zatrzymanym w Świdnicy, o kolizyjnym skrzyżowaniu do remontu, o marszu rodzin i wesołym festynie, o najbliższej sesji w mieście, o święcie smoka i atrakcjach dla seniorów, o nowym żłobku, o inwalidzie, który trzykrotnie wykorzystał 5-latka, miał ruszyć jego proces, ale mężczyzna nie stawił się w sądzie, o znęcaniu się nad zwierzętami, o bezpłatnych wycieczkach dla dzieci, o jubileuszowej edycji „Okiem Młodych”, o magicznej podróży do Chin świdnickiego Zespołu Pieśni i Tańca „Jubilat”, o jubileuszu Koła Gospodyń Wiejskich, o ciekawostce z Westerplatte 13 – historia pod farbą pisana, o historii pewnej kołatki, o wielkich sercach ludzi, którzy pomogli poszkodowanym, o rodzinnych zmaganiach z matematyką i o rowerowej imprezie.

To tylko niewielki wycinek tematów, jakimi zajmowaliśmy się dla Państwa w minionym tygodniu.

Oprócz tego przygotowaliśmy garść najświeższych informacji ze Świdnicy i powiatu, kalendarz i zapowiedzi najważniejszych nadchodzących wydarzeń kulturalnych, strony oświatowe oraz jak zawsze stronę lokalnej historii, kryminałki, solidną porcję wiadomości ze świata sportu i ogłoszenia. W najnowszych Wiadomościach Świdnickich witamy również nowych świdniczan!

Mamy dla Was konkursy z cennymi nagrodami – do wygrania bilety na basen, do kina, na pizzę i do MC Donald’s.

Papierowe „Wiadomości Świdnickie” dostępne są w dobrych punktach sprzedaży na terenie całego powiatu świdnickiego. Cena 2,70 zł. Warto!

Zapraszamy do lektury!

Zespół „Wiadomości Świdnickich”