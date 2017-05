Nowy numer „Wiadomości Świdnickich” już w kioskach

Tradycyjnie w poniedziałek, w kioskach i innych punktach sprzedaży pojawił się nowy numer „Wiadomości Świdnickich”. Sprawdź o czym przeczytasz w tym tygodniu…

W numerze przeczytają Państwo między innymi: o Muflonach – nagrodziliśmy firmy, samorządy oraz instytucje podczas finałowej gali XIX Plebiscytu Gospodarczego, o uroczystej koronacji Matki Bożej Świdnickiej i historii cudownego obrazu, o 50-leciu Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, o Marszu Godności, o Dniach Papieskich, absurdalnym malowaniu pasów w mieście, tajemniczym zniknięciu kajakarza, który wypłynął w samotny rejs i nie dał znaku życia, o wizycie posła Janusza Zemke w Świdnicy, o inwestycjach drogowych, sukcesach uczniów i wydarzeniach kulturalnych.

To tylko niewielki wycinek tematów, jakimi zajmowaliśmy się dla Państwa w minionym tygodniu.

Oprócz tego przygotowaliśmy garść najświeższych informacji ze Świdnicy i powiatu, kalendarz i zapowiedzi najważniejszych nadchodzących wydarzeń kulturalnych, strony oświatowe oraz dwie strony lokalnej historii, kryminałki, solidną porcję wiadomości ze świata sportu i ogłoszenia. W najnowszych Wiadomościach Świdnickich witamy również nowych świdniczan!

Mamy dla Was konkursy z cennymi nagrodami – do wygrania bilety do kina, na pizzę i do MC Donald’s.

Papierowe „Wiadomości Świdnickie” dostępne są w dobrych punktach sprzedaży na terenie całego powiatu świdnickiego. Cena 2,70 zł. Warto!

Zapraszamy do lektury!

Zespół „Wiadomości Świdnickich”