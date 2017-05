Nowy numer „Wiadomości Świdnickich” już w kioskach

Wyjątkowo we wtorek, w kioskach i innych punktach sprzedaży pojawił się nowy numer „Wiadomości Świdnickich”. Sprawdź o czym przeczytasz w tym tygodniu…

W numerze przeczytają Państwo między innymi: o tragicznych wypadkach drogowych, o akcji jak z amerykańskiego filmu – z auta wybiegli antyterroryści i wyprowadzili jednego z klientów hipermarketu… Ponadto opisujemy sprawę znęcania się nad zwierzętami męża ważnej urzędniczki ze Strzegomia, pytamy, czy musi dojść do tragedii, żeby w końcu przebudowali jedno z niebezpiecznych przejść dla pieszych, informujemy o budowie sieci ścieżek rowerowych, a także podajemy dobre propozycje na majówkę.

W numerze również ogromny sukces świdnickiego zespołu „Jubilat” – tancerze spełnili swoje marzenia i polecieli do Chin! Z kolei zdolni pianiści jadą na finał do Francji! Nie zabrakło też informacji dla seniorów, którzy opanowali ostatnio Krzyżową na fantastycznych warsztatach, a w Domu Marconi znajdą się już niebawem miejsca dla osób z chorobą Alzheimera. Pokazujemy też sukcesy świdnickich uczniów i to, że są prawdziwymi mistrzami w ratowaniu ludzkiego życia.

To tylko niewielki wycinek tematów, jakimi zajmowaliśmy się dla Państwa w minionym tygodniu.

Oprócz tego przygotowaliśmy garść najświeższych informacji ze Świdnicy i powiatu, kalendarz i zapowiedzi najważniejszych nadchodzących wydarzeń kulturalnych, strony oświatowe oraz jak zawsze stronę lokalnej historii, kryminałki, solidną porcję wiadomości ze świata sportu i ogłoszenia. W najnowszych Wiadomościach Świdnickich witamy również nowych świdniczan!

Mamy dla Was konkursy z cennymi nagrodami – do wygrania bilety do kina, na pizzę i do MC Donald’s.

Papierowe „Wiadomości Świdnickie” dostępne są w dobrych punktach sprzedaży na terenie całego powiatu świdnickiego. Cena 2,70 zł. Warto!

Zapraszamy do lektury!

Zespół „Wiadomości Świdnickich”