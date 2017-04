Nowy numer „Wiadomości Świdnickich” już w kioskach

Wyjątkowo we wtorek, w kioskach i innych punktach sprzedaży pojawił się nowy numer „Wiadomości Świdnickich”. Sprawdź o czym przeczytasz w tym tygodniu…

Na okładce witamy tematem „Szansa na lepsze życie”. Czteroosobowa rodzina ze Świdnicy znalazła się w trudnej sytuacji życiowej. Świdnicki Gepetto choruje na zanik mięśni, a jego żona właśnie straciła pracę. Małżeństwo wychowuje dwójkę cudownych dzieci, które dają im siłę do walki o lepsze jutro i wiarę w ludzi. Uwięziony na drugim piętrze w kamienicy bez windy niepełnosprawny Michał Szaliński już niedługo zamieszka wraz ze swoją rodziną w wyremontowanym mieszkaniu na parterze, ale wciąż potrzebuje Waszego wsparcia!

W numerze przeczytają Państwo również między innymi:

o historycznej chwili wyburzenia komina na Zarzeczu

naszym redakcyjnym koledze, który po udarze potrzebuje pomocy

o gwiazdach, jakie wystąpią na Dniach Świdnicy

o kolejnych skwerach w remoncie

o inwestycjach drogowych

o przyczynach katastrofy w Świebodzicach

o uroczystościach złotych i diamentowych godów

o akcji sadzenia drzew

o kontrolach na cmentarzach

o akcji edukacyjnej straży miejskiej

o obchodach Dnia Sapera i 77. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej

o Nocach Jazzowych

o nowych publikacjach naszego wydawnictwa. Czas na powiat wałbrzyski i Dobromierz

o sukcesach uczniów

o 45. Rajdzie Świdnickim

To tylko niewielki wycinek tematów, jakimi zajmowaliśmy się dla Państwa w minionym tygodniu.

Oprócz tego przygotowaliśmy garść najświeższych informacji ze Świdnicy i powiatu, kalendarz i zapowiedzi najważniejszych nadchodzących wydarzeń kulturalnych, strony oświatowe oraz jak zawsze stronę lokalnej historii, kryminałki, solidną porcję wiadomości ze świata sportu i ogłoszenia. W najnowszych Wiadomościach Świdnickich witamy również nowych świdniczan!

Mamy dla Was konkursy z cennymi nagrodami – do wygrania bilety do kina, na pizzę i do MC Donald’s.

Papierowe „Wiadomości Świdnickie” dostępne są w dobrych punktach sprzedaży na terenie całego powiatu świdnickiego. Cena 2,70 zł. Warto!

Zapraszamy do lektury!

Zespół „Wiadomości Świdnickich”