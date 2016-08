Nowy numer „Wiadomości Świdnickich” już w kioskach

Tradycyjnie w poniedziałek, w kioskach i innych punktach sprzedaży pojawił się nowy numer „Wiadomości Świdnickich”. Sprawdź o czym przeczytasz w tym tygodniu…

Na okładce witamy tematem „Pobił trzymiesięczne niemowlę?”

Z siniakami na twarzy i złamaną rączką trafiło do szpitala 3-miesięczne niemowlę ze Świdnicy. Lekarze podejrzewali, że mogło zostać pobite i zgłosili sprawę do prokuratury. W piątek zarzuty usłyszał ojciec chłopczyka, a sąd zdecydował o 2 miesięcznym areszcie dla niego.

W numerze przeczytają Państwo również między innymi:

o bezwzględnym wyrzuceniu szczeniaka w krzaki

o remontach drogowych

o zbliżającym się roku szkolnym i nowych inwestycjach w oświacie

o pracach rewitalizacyjnych na placu Pokoju w Świdnicy

o rocznicy bohaterskiej bitwy obrony Lwowa

o możliwości uzyskania wysokiego stypendium dla uczniów

o wakacyjnym tournée Mariusza Kędzierskiego

o kolejnych świdnickich muralach

o I Festiwalu Mąki

o tym, co dalej z budynkiem po byłym „Domosie”

o marzeniach o złotym pociągu

o targach „Zdrowie ma smak”

o tym, że życie na emeryturze może być piękne

o zakończonych wakacjach, podsumowujemy letnie wycieczki i sprawdzamy, jak dzieciaki wypoczywały przez 2 miesiące

o sportowych weekendach na wsi

o śniętych rybach w rzece Nysa Szalona – co się stało?

o lokalnym programie rewitalizacji

o zbliżającym się Festiwalu „Okiem Młodych”

o niedzielnym Domino Streetball Cup w tym numerze Wiadomości Świdnickich przygotowaliśmy dla Państwa obszerną wkładkę „Łokciową”. Prezentujemy w niej m.in. historię naszego łokcia i szczegółowe informacje o dożynkach – z wkładką nasza gazeta liczy aż 40 stron! Cena niezmienna. Zachęcamy do lektury

W najnowszych Wiadomościach Świdnickich witamy również nowych świdniczan!

