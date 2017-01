Świąteczno-noworoczne spotkania w gminie Świdnica to już tradycja. Jak gmina długa i szeroka mieszkańcy sołectw rok rocznie spotykają się przy wspólnym stole, by opowiedzieć o swoich radościach, przygodach i życiu codziennym. Spotkania noworoczne są okazją do złożenia sobie życzeń i podzielenia się opłatkiem. Tradycją jest wspólne kolędowanie, zabawa oraz występy zespołów kolędniczych.

Za nami 16 spotkań, których gospodarzami były rady sołeckie, radni, sołtysi, organizacje pozarządowe, duszpasterstwo nauczycieli, koła gospodyń, gmina Świdnica. Tylko w miniony weekend mieszkańcy Burkatowa, Witoszowa Dolnego, Pszenna oraz Bojanic powitali nowy rok tradycyjnym kolędowaniem.

Dziękuję mieszkańcom gminy, że pielęgnujecie polską tradycje i staropolskie zwyczaje. Wizyta kolędników oznacza pomyślność i urodzaj w Nowym Roku. Patrząc na występy kolędników we wszystkich miejscowościach gdzie mam przyjemność gościć na Państwa zaproszenie, jestem przekonana, że tej pomyślności w w 2017 r. nie będzie brakować. W Nowym Roku życzę wszystkiego najlepszego, przede wszystkim dużo zdrowia. Niech ten czas spędzony z najbliższymi, rodziną i przyjaciółmi będzie pełen prawdziwej radości – mówiła wójt gminy Świdnica.

