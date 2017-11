Nowoczesne kamery na świdnickich ulicach

Wysłużone kamery zostały wymienione na pl.Grunwaldzkim i w Rynku w Świdnicy.

14 listopada operatorzy monitoringu wizyjnego Straży Miejskiej uzyskali dostęp do dwóch nowych kamer. Zastąpiły one wysłużone urządzenia ze ścisłego centrum naszego miasta. Znacznie nowocześniejszy sprzęt zapewnia lepszą widoczność, szczególnie w warunkach zmierzchu i nocy, posiada większą rozdzielczość i zasięg, a co za tym idzie lepsze możliwości wykrywania przestępstw i wykroczeń. Rozpoznanie osoby czy numeru rejestracyjnego nawet z odległości 300 metrów jest standardem dla tej klasy sprzętu. Kamery nadzorują pl. Grunwaldzki z częścią ul. Żeromskiego oraz Rynek u zbiegu z ul.Grodzką.

(J.B.)