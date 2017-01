Nowaki charytatywnie dla Mai Tyczyno

„Moda na Nowaki” to najnowszy program kabaretu Nowaki, który będziemy mogli obejrzeć już 5 lutego o godz. 14.00 w auli I LO w Świdnicy. Zobaczymy najlepsze i aktualne skecze, popularne i lubiane postaci oraz cały wachlarz absurdalnych i zaskakujących sytuacji, które w zabawny sposób opowiadają o naszej codzienności.

To będzie wyjątkowy występ. Nowaki zagrają charytatywnie dla Mai Tyczyno, małej świdniczanki, która z roku na rok potrzebuje coraz większego wsparcia. Jej rodzice, tak jak wszyscy, chcą dać jej wszystko, co najlepsze. Nie są to zabawki, a leczenie i stała rehabilitacja, która z roku na rok jest coraz bardziej kosztowna. Dzięki takiemu wsparciu mogą zebrać na to potrzebne fundusze.

Dlatego zapraszamy na koncert wszystkich, którzy chcą się dobrze bawić, a jednocześnie pomagać. Cel jest wyjątkowy, a zabawa i satysfakcja gwarantowane.

Kabaret Nowaki

5 luty 2017, godz. 14.00

Aula I LO w Świdnicy

Bilety: 40 złotych

Sprzedaż: Centrum Wspierania NGO w Świdnicy, ul. Długa 33

Lokalna Organizacja Turystyczna, Rynek, ul. Wewnętrzna 2