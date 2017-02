Nowaki charytatywnie dla Mai Tyczyno (FOTO)

16 tysięcy 800 złotych – taka kwota zasili konto chorej Mai Tyczyno dzięki kabaretowi Nowaki. Wydarzenie odbyło się wczoraj, 5 lutego w auli I LO w Świdnicy. Cała sala pękała ze śmiechu!

W ramach kabaretu zobaczyliśmy najlepsze i aktualne skecze, popularne i lubiane postaci oraz cały wachlarz absurdalnych i zaskakujących sytuacji, które w zabawny sposób opowiadają o naszej codzienności.

To był wyjątkowy występ. Nowaki zagrały charytatywnie dla Mai Tyczyno, małej świdniczanki, która z roku na rok potrzebuje coraz większego wsparcia. Jej rodzice, tak jak wszyscy, chcą dać jej wszystko, co najlepsze. Nie są to zabawki, a leczenie i stała rehabilitacja, która z roku na rok jest coraz bardziej kosztowna. Dzięki takiemu wsparciu, jest to możliwe.