Nostalgiczne Święto Pracy. „Wciąż nie mamy rarytasu spokojnego i dostatniego życia” (FOTO)

Kilkudziesięciu działaczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej z powiatu świdnickiego, ale także członkowie organizacji pozarządowych, przedstawiciele związków zawodowych i sympatycy partii spotkali się dzisiaj tradycyjnie na placu Grunwaldzkim w Świdnicy, by podkreślić etos pracy i złożyć kwiaty pod pomnikiem Zwycięstwa. – Świat się zmienia, ale my nadal walczymy o to, żeby młodzi ludzie mieli dostęp do pracy, w której są dobrze wynagradzani. Żyjemy w innej rzeczywistości, ale tylko teoretycznie. Wciąż nie mamy rarytasu spokojnego i dostatniego życia – mówił podczas dzisiejszych obchodów Marek Dyduch, polityk, działacz PZPR, szef dolnośląskich struktur SLD.

Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, 1 Maja to dobry czas, aby podkreślać etos pracy, szacunek do człowieka i otwarcie mówić o złych warunkach zatrudnienia Polaków, o niskich emeryturach, zatrudnianiu na czarno, zmuszaniu do nadgodzin, płacenia „pod stołem”.

– Życie pisze własne scenariusze. W ubiegłym tygodniu spotkałem jedną ze świdnickich aktywistek, która przeszła na emeryturę. Powiedziała mi, że emerytura to piękny czas, ale ma jedną wadę – niskie świadczenie. To kwoty, które często powalają z nóg. Uświadomiłem sobie, jak często upokarzające są podwyżki dla emerytów – mówił Krystian Werecki, przewodniczący świdnickiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Przewodniczący zaznaczył, że w jeszcze gorszej sytuacji są ludzie młodzi, bo ich emerytura, to już w ogóle będzie porażka. – Ekonomiści są zgodni i mówią, żeby już zacząć oszczędzać, lokować pieniądze, ale jak to zrobić, kiedy zarabia się najniższą krajową w postaci 2 tysięcy złotych brutto, czyli ok. 1459 złotych na rękę. Tu nie można mówić o żadnym poczuciu bezpieczeństwa i stabilizacji. I nie dziwmy się, że młodzi ludzie często myślą o emigracji zarobkowej – dodał.

Przewodniczący przypomniał, że 1 maja to również data przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. – Cieszy mnie obecność podczas dzisiejszej uroczystości nie tylko polityków, ale i członków organizacji pozarządowych, związków zawodowych, którzy chcą głośno mówić o postulatach związanych z pracą, pomocą społeczną i socjalną, bo przecież dotyczą nas wszystkich – przyznał.

Obecna na uroczystościach prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska stwierdziła, że dzisiejsza płaca zasadnicza pozwala jedynie na nędzną egzystencję, a pieniędzy na spełnianie swoich pasji i marzeń już niestety brakuje. – Doczekaliśmy czasów, kiedy praca nie daje poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa. Można ją w każdej chwili stracić. Za najniższą krajową można jedynie zrobić opłaty i kupić jedzenie. 1 maja to taki dzień, kiedy warto się nad tym zastanowić. To dzień z pewną nostalgią, kiedy warto mówić o niesprawiedliwości, o podziałach, o ogromnych różnicach w statusie materialnym. Warto pomyśleć o tym, jak dokonać zmiany, żebyśmy nie musieli się martwić, że polscy młodzi i wykształceni ludzie wciąż wyjeżdżają za lepiej płatną pracą do Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Francji.

Szef dolnośląskich struktur SLD Marek Dyduch wyjaśnił, że 1 Maja to symbol, który się zrodził z trudu pracy, z walki o lepszy byt. – Choć minęło już ponad 100 lat od wydarzeń, które doprowadziły do tego, że dzisiaj obchodzimy Święto Pracy, to wszystko nadal jest aktualne. Świat się zmienia, ale my wciąż walczymy o to, żeby młodzi ludzie mieli dostęp do pracy, w której są dobrze wynagradzani. Żyjemy w innej rzeczywistości, ale tylko teoretycznie. Wciąż nie mamy rarytasu spokojnego i dostatniego życia – mówił.

Członkowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej przybyłym osobom rozdali białe i czerwone baony oraz polskie flagi. Złożono też tradycyjnie kwiaty pod pomnikiem Zwycięstwa. Na koniec odegrano „Odę do radości” z okazji 13. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Był też czas na wspólne zdjęcia.

Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany 1 Maja to międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 r. rokrocznie 1 maja.

