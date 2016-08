Niższym ligom grozi bojkot. Sędziowie wzięli urlopy

Sędziowie z Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Świdnicy masowo proszą o urlopowanie. W ten sposób protestują wobec niezrozumiałych dla nich decyzji prezesa i zarządu OZPN Wałbrzych. Jeśli strony nie znajdą porozumienia będą gigantyczne kłopoty z obsadą meczów okręgówki i klasy A, a spotkań klasy B może w ogóle nie mieć, kto sędziować…

Sędziowie zwrócili się do Dariusza Stachurskiego, prezesa OZPN Wałbrzych z pismem, w którym czytamy: „W piątek (29.07.2016 r.) odbyło się spotkanie plenarne sędziów KS PPN Świdnica, w którym uczestniczyło ok. 40 sędziów KS PPN. Na spotkaniu podjęto decyzję, że jeżeli nie zostaną wyjaśnione pewne kwestie oraz spełnione postulaty to sędziowie KS PPN postanawiają się urlopować na okres 13.08-30.09”.

W piśmie sędziowie zawarli pięć punktów. Domagają się, żeby nowym przewodniczącym KS PPN Świdnica została osoba wskazana przez sędziów, a nie narzucona „z góry”; zwracają się o przywrócenie do roli sędziego IV ligi Adama Żuka: obsadzenie zarządu OZPN Wałbrzych przez dziewięć osób – po trzech reprezentujących każdy podokręg; opublikowanie listy sędziowskich awansów i spadków oraz wyjaśnienie pominięcia niektórych sędziów przy obsadzie na mecze szczebla OZPN Wałbrzych.

Nieoficjalnie mówi się, że część sędziów jest na cenzurowanym w związku „z niewłaściwym wyborem” podczas wiosennych wyborów nowych władz w OZPN Wałbrzych, podczas których reelekcję uzyskał Stachurski wyprzedzając Łukasza Bieniasa i związanego ze środowiskiem sędziowskim Andrzeja Kaczmarka.

– Liczymy na spotkanie naszej delegacji z całym zarządem OZPN Wałbrzych. Do startu rozgrywek mamy jeszcze dwa tygodnie. Jest czas na wyjaśnienie wszystkich spraw – mówi Przemysław Komarnicki z KS PPN Świdnica i dodaje: – Jest dla nas rzeczą nie do przyjęcia, że dotąd nie wiemy, kto w jakiej lidze będzie sędziował a lista sędziowskich awansów i spadków nie jest publikowana. Zupełnie niezrozumiała jest sytuacja, która dotknęła kolegę Adama Żuka, który niedawno zdobywał gwiazdki na awans do III ligi, a teraz trafił tylko do klasy okręgowej.