Niezapomniane wrażenia w kinie 9D

Lubisz wyzwania? Chcesz przeżyć niesamowitą przygodę? Zapraszamy do kina 9D, które przyjechało do Świdnicy. Seans, który zobaczysz, zapamiętasz do końca życia.

Kino 9D ustawione jest w Świdnicy przy Intermarché ul.Marii Skłodowskiej-Curie 2 (Osiedle Młodych). Od dzisiaj do środy w godzinach od 12:00 do 20:00 można oglądać różne filmy filmy w najnowszej technologii. Kino 9D, to jedna z atrakcji największych parków rozrywki na świecie. Niesamowita zabawa dla każdego, pełna specjalnych efektów, takich jak ruchoma platforma, wiatr, woda, okulary 3D i wiele innych. – Nie możesz tego przegapić, jesteśmy tylko raz w Twoim mieście. Gwarantujemy niezapomniane wrażenia. Przeżyj to na własnej skórze. Zapraszamy wszystkich na dawkę adrenaliny ! – mówią pracownicy kina.