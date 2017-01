Niebezpieczna studzienka

Uwaga kierowcy! Zapadający się właz studzienki kanalizacyjnej na samym środku jezdni mógłby być przyczyną wypadku. Niebezpieczna pułapka została oznaczona i na tym się skończyło.

Studzienka kanalizacyjna znajduje się na skrzyżowaniu ulic Marcinkowskiego, Wyszyńskiego i Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy. Przez jazdę samochodami pokrywa studzienki uległa rozluźnieniu i gdy wjeżdżał na nią samochód, pokrywa przechylała się, co mogło doprowadzić do uszkodzenia pojazdu. Taki stan trwa od połowy grudnia ubiegłego roku. – Żeby zapobiec uszkodzeniom i nie doprowadzić do wypadku, pracownicy Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy po świętach Bożego Narodzenia postawili znaki ostrzegawcze i na tym się skończyło – informuje nas czytelnik i pyta zdenerwowany: – Jak długo jeszcze kierowcy będą musieli omijać to miejsce?

Wysłaliśmy w tej sprawie pytanie do rzecznika. – Chciałem poinformować, że nie jest to studzienka kanalizacji sanitarnej tylko deszczowej. Podlega zatem UM w Świdnicy, który jak mi wiadomo już w ubiegłym tygodniu wydał zlecenie naprawy – odpowiada Witold Tomkiewicz, rzecznik prasowy ŚPWiK i dodaje, że wykonawca czeka na właściwe warunki atmosferyczne pozwalające dokonać naprawy z użyciem masy bitumicznej.

(BFG)