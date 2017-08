Nie ma mocnych na Coco Jumbo!

6. edycja Domino Streetball Cup 2017 za nami. Wielki turniej koszykówki ulicznej w niedzielę, 27 sierpnia odbył się na boiskach przy hali sportowej na osiedlu Zawiszów. Były sportowe emocje i moc atrakcji.

W kategorii OPEN wystartowało rekordowa liczba 30 drużyn oraz 9 w debiutującej w wydarzeniu kategorii 2004-2008. Zawody w kategorii głównej rozpoczęły się o godzinie 10.00, a ok. godz. 17.00, po rozegraniu 68 meczów okazało się, że nieoficjalnym mistrzem Świdnicy w koszykówce 3×3 (dyscyplina została w tym roku zaliczona do olimpijskich) po raz czwarty z rzędu została drużyna COCO JUMBO z Wrocławia, która w bardzo zaciętym finale pokonała zespół JEDZIEMY Z TYM (również Wrocław). Brąz trafił do ROBOTA TRZEBNICA. W kategorii „junior” najlepsze okazały się drużyny White nigazz (Wałbrzych) i WKK (Wrocław). Ale zawody sportowe to w Domino Streetball Cup nie wszystko. Jak co roku

organizatorzy przygotowali ogromną liczbę atrakcji dla dzieci i dorosłych.

Czysta Świdnica zapewniała dzieciakom malowanie twarzy, wielkie bańki mydlane i zabawy z maskotką turnieju – Błyszczakiem. Dziećmi zajmowała się Świdnicka Grupa Biegowa, po raz pierwszy zaangażowana w przedsięwzięcie. Nie zawiedli także członkowie CrossBox74 Świdnica, pokazujący nowe, ciekawe sposoby na aktywność ruchową. Po raz kolejny nie zawiodła grupa MMA / Taekwondo GRYF Świdnica. Łamane przez dzieciaki z zespołu dachówki rozbijały się w drobny mak wzbudzając aplauz widzów. Nie zabrakło dmuchanych zamków, oraz pysznego jedzenia od Karczmy Kresowianki i Food Trucka Muchachos Cubanos. Największe wrażenie na zgromadzonej publiczności zrobiły nowości w planie dnia: pokaz wsadów, wykonany przez Dawida Mazura, który mimo niekoszykarskiego wzrostu (178 cm!) latał ponad obręczami (i zawodnikami) elektryzując kibiców, oraz chyba największe pozytywne zaskoczenie dnia, czyli oszałamiający występ dziewczyn z grupy Pole Dance Studio Świdnica, które w swojej 7 minutowej choreografii zawarły piękne połączenie tańca, akrobatyki i sztuki. Nie zabrakło

też bardzo zabawnego konkursu dla dzieci współprowadzonego przez trenera Polonii Świdnica Mieczysława Młynarskiego. Ogromną niespodzianką dla wszystkich była wizyta wieloletniego reprezentanta Polski Michała Ignerskiego, na którego prośbę wszyscy uczestnicy i publiczność uczcili pamięć zmarłego w sobotę w wieku 47 lat

Adama Wójcika minutą ciszy. Piękne wspomnienia Michała bardzo wzruszyły tłumnie zgromadzonych kibiców i zawodników.

Organizatorzy zapewniają, że w 2018 roku z pewnością odbędzie się kolejna – 7. Edycja Domino Streetball Cup, na którą już dzisiaj serdecznie zapraszają.