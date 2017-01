Nazwij bezimienne ronda w Świdnicy

Nadsyłanie zgłoszeń (za pomocą formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu) na konkurs trwa do 23 do 30 stycznia 2017 r. Do tego dnia przyjmuje się propozycje nazw. Propozycje z tytułem wiadomości „Ronda – nazwy” prosimy kierować na adres: ronda@um.swidnica.pl lub drogą pisemną na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Armii Krajowej 49 (decyduje data wpływu do urzędu) lub też należy zgłoszenie wrzucić do urny, która będzie się mieściła w korytarzu na parterze tutejszego Urzędu Miejskiego. Wzór formularza do pobrania na stronie internetowej urzędu miejskiego, przy urnie lub też w pok. 229.