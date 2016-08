Nastawieni na strzelanie

Tak jak przed tygodniem na boiskach klasy B padło dokładnie 65 bramek. W drugiej kolejce zanotowaliśmy pierwszą w tym sezonie „dwucyfrówkę”…

W grupie I w bezpośrednich pojedynkach spotkały się zespoły, które po pierwszej kolejce zajmowały miejsca 1-6. Najciekawiej zapowiadało się spotkanie w Wierzbnej, gdzie Wierzbianka podejmowała Tęczę Bolesławice. Gospodarze wygrali 2:0 po dwóch golach sprowadzonego latem Andrzeja Ignasiaka. – Nie wiem z czego to wynikało, ale Bolesławice zagrały słabiej niż zwykle. Wygraliśmy bardzo spokojnie, chociaż obawialiśmy się tego meczu, bo nie mieliśmy bramkarza i w bramce musiał zagrać zawodnik z pola – tłumaczy Paweł Maślany z Wierzbianki.

W Kłaczynie Nysa bez najmniejszych kłopotów rozgromiła 5:0 Sokoła Kostrza (bramki: Przemysław Andrzejewski – 2, Daniel Lis, Dawid Puć, Paweł Wysoczański) Bez punktów i trzema straconymi bramkami z boiska Podgórza Wałbrzych wrócił Orzeł Witoszów. Dobrze spisał się LKS Piotrowice. Szybko pozbierał się po niezasłużenie wysokiej porażce z Tęczą. Ekipa Roberta Tymcika rozbiła 4:0 Płomień Dobromierz. Do siatki trafiali: Mieczysław Barowicz, Kamil Maziarz, Michał Barabasz i Jakub Matura.

W grupie II komplet sześciu punktów mają na swoim koncie Gryf Burkatów, Flamenco Zebrzydów, LKS Marcinowice i Błękitni Owiesno.

W drugiej kolejce najefektowniej zaprezentował się Gryf, który aż 10:2 zdemolował Rawę Boleścin. Miejscowi mieli jednak ułatwione zadanie, bo goście stawili się w składzie złożonym z samych juniorów. – Wróciło do nas czterech zawodników, którzy kiedyś grali z nami w A klasie, ale dzisiaj nie mogli zagrać. Przyznam, że od początku bałem się, że możemy przegrać tak wysoko – mówi Jarosław Trębacz, trener Rawy. Sześć goli dla zwycięzców zdobył Tunezyjczyk Wayla Mouaddeb, Tomasz Jaworski (2), Piotr Krzyśków i Grzegorz Trzeciak. Dla pokonanych trafiali: Patryk Pitura i Patryk Wodniak. Nie powiodło się też sąsiadom Rawy – Zgodzie Grodziszcze. Na konto tego zespołu powędrowała druga porażka. Zgoda nie sprostała u siebie LKS-owi Gilów i uległa 2:4 (bramki: Wojciech Dziedzic i Sebastian Dziedzic. W podobnej sytuacji do Zgody jest LKS II Bystrzyca Górna. LKS poległ 2:4 w Marcinowicach. Na listę strzelców wpisali się Przemysław Kędzior (3) Krystian Kopernicki – dla Marcinowic oraz Bogumił Zięba i Bartłomiej Mottel – dla Bystrzycy Górnej.

Na pierwsze punkty wciąż czeka też Herkules Bojanice. Beniaminek prowadził 1:0 ze Spartą Ostroszowice po strzale Pawła Mrzygłoda. Potem miał jeszcze rzut karny, ale uderzenie Michała Paśko obronił bramkarz Sparty. Ta interwencja zmieniła obraz meczu. Inicjatywę przejęli rywale, strzelili trzy gole i wygrali 3:1.

W kończącym serię meczu w Olesznej miejscowa Sparta wyraźnie uległa 1:3 Flamenco Zebrzydów. Dwa gole dla „Hiszpanów” zdobył Tomasz Skowronek, a jednego Piotr Machowski.

Klasa B, grupa I

2. kolejka (28.08): Huragan Olszany – Błyskawica Kalno 1:3 (0:0), Podgórze Wałbrzych – Orzeł Witoszów 3:0 (2:0), Zagłębie Wałbrzych – MKS II Szczawno 2:3 (1:1), LKS Piotrowice – Płomień Dobromierz 4:0 (3:0), Górnik Nowe Miasto Wałbrzych – Grom Panków 7:1 (3:1), Wierzbianka – Tęcza Bolesławice 2:0 (2:0), Nysa Kłaczyna – Sokół Kostrza 5:0 (3:0)

1. Nysa Kłaczyna 2 6 2-0-0 11:2

2. Wierzbianka 2 6 2-0-0 7:1

3. Podgórze Wałbrzych 2 6 2-0-0 5:0

4. Górnik Nowe Miasto W-ch 1 3 1-0-0 7:1

5. Sokół Kostrza 2 3 1-0-1 8:5

6. LKS Piotrowice 2 3 1-0-1 5:4

7. Błyskawica Kalno 2 3 1-0-1 4:3

8. Tęcza Bolesławice 2 3 1-0-1 4:3

9. MKS II Szczawno Zdrój (b) 1 3 1-0-0 3:2

10. Orzeł Witoszów 2 3 1-0-1 2:4

11. Zagłębie Wałbrzych 2 0 0-0-2 2:5

12. Płomień Dobromierz 2 0 0-0-2 2:10

13. Grom Panków 2 0 0-0-2 2:12

14. Huragan Olszany 2 0 0-0-2 1:11

Następna kolejka (4.09): Panków – Zagłębie (11.00), Bolesławice – Górnik (11.00), Płomień – Wierzbianka (11.00), Kostrza – Piotrowice (11.00), Witoszów – Olszany (11.00), Kalno – Kłaczyna (11.00), Szczawno II – Podgórze

Klasa B, grupa II

2. kolejka (28.08): Sparta Ostroszowice – Herkules Bojanice 3:1 (0:0), Zgoda Grodziszcze – LKS Gilów 2:4 (1:2), Gryf Burkatów – Rawa Boleścin 10:2 (4:0), LKS Marcinowice – LKS II Bystrzyca Górna 4:2 (2:2), Sparta Oleszna – Flamenco Zebrzydów 1:3 (0:2), Błękitni Owiesno – LKS Mościsko 2:1 (1:0). Płomień Sokolniki pauzował

1. Gryf Burkatów 2 6 2-0-0 12:3

2. Flamenco Zebrzydów 2 6 2-0-0 7:1

3. LKS Marcinowice 2 6 2-0-0 8:4

4. Błękitni Owiesno 2 6 2-0-0 5:2

5. Sparta Oleszna 2 3 1-0-1 8:3

6. LKS Gilów 1 3 1-0-0 4:2

7. Sparta Ostroszowice 2 3 1-0-1 3:8

8. Rawa Boleścin (b) 2 3 1-0-1 7:13

9. Płomień Sokolniki 1 0 0-0-1 1:3

10. LKS II Bystrzyca Górna 2 0 0-0-2 3:6

11. LKS Mościsko 2 0 0-0-2 3:6

12. Herkules Bojanice (b) 2 0 0-0-2 4:8

13. Zgoda Grodziszcze 2 0 0-0-2 2:8

Następna kolejka (4.09); Zebrzydów – Ostroszowice (11.00), Boleścin – Marcinowice (11.00), Sokolniki – Grodziszcze (11.00), Bystrzyca Górna II – Owiesno (11.00), Bojanice – Burkatów (14.00), Gilów – Oleszna. Mościsko pauzuje