Najlepsza ósemka w Polsce dla młodego ŚKPR-u!

Znakomicie spisują się rozgrywkach centralnych juniorzy młodsi Świdnickiego Klubu Piłki Ręcznej. Po wygranej na turnieju w Zabrzu, tym razem świdniczanie wrócili ze zwycięstwem z rozgrywanego w Tarnowie ćwierćfinału Mistrzostw Polski. Tym samym podopieczni Krzysztofa Terebuna i Patryka Dębowczyka są obok takich firm jak Wisła Płock, MMTS Kwidzyn czy Anilana Łódź w gronie ośmiu najlepszych zespołów w Polsce!

Jeszcze dwa lata temu turniej finałowy Mistrzostw Polski składał się właśnie z ośmiu zespołów. Po reformie rozgrywek będzie to półfinał, w którym rywalizacja będzie toczyła się w dwóch czterozespołowych grupach. Po dwie najlepsze drużyny awansują do finału finałów – tak zwanego Final Four. Do niego jeszcze daleka droga, ale warto stawiać przed sobą ambitne cele. W Tarnowie młody ŚKPR udowodnił, że stać go na wielkie rzeczy. – Cel minimum już osiągnęliśmy, co będzie dalej – zobaczymy. Do wtorku chłopaki dostaną wolne, potem ruszymy z przygotowaniami do półfinału. To będzie przede wszystkim taktyka, bo jak pokazał turniej w Tarnowie przeciwnicy wyłączają nam niektórych zawodników, musimy być na takie sytuacje przygotowani – tłumaczy trener Patryk Dębowczyk.

W Tarnowie wszystko ułożyło się idealnie. ŚKPR kolejno pokonał 28:20 (11:10) Lwa Kłodzko, 34:22 (17:10) Wybrzeże Gdańsk i 28:23 (15:14) PM MZEC Tarnów. W sumie dało to awans z pierwszego miejsca. Drugą lokatę zajęli gospodarze.

Kluczem do sukcesu była żelazna defensywa poparta świetnie dysponowanym Jakubem Matlęgą w bramce. Z zadania rozgrywania akcji ofensywnych znakomicie wywiązywał się Karol Kozak. Pochodzący ze Złotoryi zawodnik zyskał uznanie obserwatorów tarnowskiego turnieju i zainkasował nagrodę dla najlepszego zawodnika imprezy.

W meczu otwarcia z Lwem Kłodzko świdniczanie nie popełnili błędów z ostatniej potyczki w lidze i dzięki konsekwentnej grze wypunktowali rywali. W starciu z renomowanym Wybrzeżem rozpoczęli od prowadzenia 8:0, a w wygranej dwunastoma golami nie przeszkodził im nawet fakt, że sędziowie zafundowali im aż 24 minuty kar. Po dwóch dniach turnieju ŚKPR i gospodarze mieli na koncie po dwa zwycięstwa. Niedzielny bezpośredni mecz z gospodarzami decydował o pierwszym miejscu w turnieju i teoretycznie nieco łatwiejszym zestawie rywali w półfinałach, choć na tym etapie nie ma już słabych drużyn. Świdniczanie zrobili „swoje” i wygrali.

Półfinały MP odbędą się między 19 i 21 maja. Świdniczanie trafią do grupy w Łodzi wraz z miejscową Anilaną, MMTS-em Kwidzyn i SMS CKS Szczecin. W Ciechanowie natomiast zmierzą się: Nike Ciechanów, Wisła Płock, Siódemka Miedź Legnica i PM MZEC Tarnów.

ŚKPR Świdnica – Lew Kłodzko 28:20 (11:10)

Przebieg meczu: 5′ 0:1, 10′ 3:4, 15′ 5:5, 20 7:5, 25′ 8:8, 30′ 11:10, 35′ 16:11, 40′ 18:15, 45′ 20:17, 50′ 22:19, 55′ 24:20, 60′ 28:20

ŚKPR: Matlęga – Kulon 11, Chmiel 6, Borowski 3, Kozak 2, Kopyciak 2, Ingram 1, Starosta 1, Etel 1, Paleń 1, Zaremba, Pierzak, Wieczorek

Kary: ŚKPR 12 minut, Lew 10 minut

Karne: ŚKPR 4/3, Lew 4/3

ŚKPR Świdnica – Wybrzeże Gdańsk 34:22 (17:10)

Przebieg meczu: 5′ 5:0, 10′ 8:0, 15′ 11:3, 20′ 14:5, 25′ 17:8, 30′ 17:10, 35′ 22:11, 40′ 23:14, 45′ 25:15, 50′ 28:17, 55′ 31:19, 60′ 34:22

ŚKPR: Matlęga, Jabłoński – Chmiel 8, Kozak 8, Kulon 6, Borowski 4, Kopyciak 3, Paleń 2, Zaremba 1, Etel 1, Pęczar 1, Ingram, Starosta, Pierzak, Wieczorek, Schwartz

Kary: ŚKPR 24 minuty,Wybrzeże 6 minut

Karne: ŚKPR 4/2, Wybrzeże 6/5

ŚKPR Świdnica – PM MZEC Tarnów 28:23 (15:14)

Przebieg meczu: 5′ 3:1, 10′ 5:3, 15′ 8:4, 20′ 11:5, 25′ 14:9, 30′ 15:14, 35′ 17:15, 40′ 19:16, 45′ 24:18, 50′ 26:19, 55′ 27:21, 60′ 28:23

ŚKPR: Wiszniowski, Matlęga, Jabłoński – Paleń 8, Chmiel 5, Kulon 4, Kopyciak 3, Kozak 2, Borowski 2, Etel 2, Lepka 1, Zaremba 1, Schwartz, Wieczorek, Pierzak, Pęczar, Ingram

Kary: ŚKPR 4 minuty, Tarnów 6 minut

Karne: ŚKPR 3/0, Tarnów 3/3

Ćwierćfinał Mistrzostw Polski juniorów młodszych

Turniej w Tarnowie (5-7.05): ŚKPR Świdnica – Lew Kłodzko 28:20 (11:10), PM MPEC Tarnów – Wybrzeże Gdańsk 21:19 (8:9), ŚKPR – Wybrzeże 34:22 (17:10), Tarnów – Lew 31:29 (14:13). Lew – Wybrzeże 30:25 (12:10), ŚKPR – Tarnów 28:23 (15:14)

1. ŚKPR Świdnica 3 6 90:65

2. PM MZEC Tarnów 3 4 75:76

3. Lew Kłodzko 3 2 79:74

4. Wybrzeże Gdańsk 3 0 66:85