Najdłuższe włosy, stopy i łokcie. Wielkie mierzenie zakończone (FOTO)

Najdłuższy łokieć w powiecie ma 57 cm, najdłuższe włosy – 112 cm, najwyższa para mierzy aż 384 cm, a najdłuższe imię i nazwisko to 23 znaki. Udało nam się znaleźć też posiadacza najdłuższej stopy z rozmiarem 49! Jej długość to 33 centymetry. Takie są wyniki zabawy „Wiadomości Świdnickich” pod hasłem „Świdnicki Łokieć”.

Czasem musieliśmy stawać na krzesłach, żeby zmierzyć tych najwyższych… Czasem musieliśmy kucać, aby zdjąć miarę najdłuższych stóp… W ubiegłą niedzielę, 3 września redakcja „Wiadomości Świdnickich” mocno się napracowała przy wielkim mierzeniu w ramach trzynastej edycji Świdnickiego Łokcia.

Taka zabawa jak ta, zdarza się tylko raz w roku i to właśnie podczas gminnych dożynek, które tym razem zostały zorganizowane w Lutomi. Poza tradycyjnymi dożynkowymi zabawami, byliśmy też My i nasz „Świdnicki Łokieć”. Czekało na Was wiele atrakcji i fantastycznych nagród. To impreza dla wszystkich nietypowych. Już po raz trzynasty szukaliśmy tych „Naj”. Z najdłuższymi łokciami, włosami i stopami. Szukaliśmy również najwyższej pary, ale… też osób z najdłuższymi imiona i nazwiskami. Do wygrania były rzeczowe nagrody, m.in. bon do salonu jubilerskiego, kalosze, aparat fotograficzny, robot kuchenny, tablet, scrabble oraz nagroda niespodzianka.

Atrakcyjne upominki czekały na zwycięzców wszystkich konkurencji. Wśród patronów i fundatorów nagród znaleźli się: wójt gminy Teresa Mazurek, prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska, starosta świdnicki Piotr Fedorowicz, a także Salony Jubilerskie Wielgus oraz Nadleśnictwo Świdnica.

Redakcyjną zabawę rozpoczęliśmy w niedzielę, 3 września po godzinie 13.00. Dziękujemy Wam, że już od pierwszych minut przychodziliście na nasze stoisko i dawaliście się nam mierzyć. Kolejna, trzynasta edycja Świdnickiego Łokcia udała się znakomicie. Trwała dobrych kilka godzin. W międzyczasie się też rozpadało i na wyniki musieliśmy trochę poczekać. Było warto.

W tym roku mierzyliśmy: wzrost najwyższych par, stopy, włosy, a także oczywiście łokcie – wszak to „Świdnicki Łokieć”. Ostatnią konkurencją była ta na najdłuższe imię i nazwisko. Zwyciężyła Agnieszka Poroś – Łojewska z liczbą znaków – 23.

Najdłuższą stopą może się pochwalić Piotr Łojewski (33 cm), a łokciem – Kazimierz Grzechynka (57 cm). Najwyższa para to Roksana Kasprzak (180 cm) i Jacek Dymarski (204 cm), co w sumie daje aż 384 cm! Posiadaczką najdłuższych włosów została Angelika Kopacz (112 cm).

Beata Figurna-Garbiec

Dziękujemy łokciowym sponsorom!

Serdecznie dziękujemy za ufundowanie nagród w konkursie „Świdnicki Łokieć” wójt gminy Świdnica Teresie Mazurek, prezydent Świdnicy Beacie Moskal-Słaniewskiej, staroście powiatu świdnickiego Piotrowi Fedorowiczowi, Nadleśnictwu Świdnica oraz Salonom Jubilerskim Wielgus.