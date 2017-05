Młody ŚKPR zagra w Final Four!

Wisła Płock, MMTS Kwidzyn, Siódemka Miedź Legnica i ŚKPR Świdnica. Oto cztery najlepsze zespoły Mistrzostw Polski juniorów młodszych, które w czerwcu staną do walki o medale w turnieju finałowym. Przepustkę do Final Four podopieczni Krzysztofa Terebubna i Patryka Dębowczyka wywalczyli w rozegranym od 19 do 21 maja półfinale w Łodzi.

ŚKPR Świdnica – MMTS Kwidzyn 22:32 (13:16)

ŚKPR: Matlęga, Jabłoński – Kulon 5, Paleń 5, Kozak 4, Chmiel 3, Starosta 3, Kopyciak 1, Etel 1, Ingram, Lepka, Zaremba, Borowski, Wieczorek, Pierzak, Schwartz

ŚKPR Świdnica – CKS SMS Szczecin 23:21 (17:6)

ŚKPR: Matlęga, Jabłoński – Chmiel 6, Kulon 5, Starosta 4, Zaremba 2, Kopyciak 2, Etel 2, Paleń 1, Ingram, Kozak, Lepka, Schwartz

ŚKPR Świdnica – Anilana Łódź 34:32 (18:14)

ŚKPR: Matlega, Jabłoński – Paleń 8, Kulon 8, Chmiel 4, Kozak 4, Starosta 4, Borowski 3, Etel 3, Ingram, Kopyciak

Świdniczanie rozpoczęli nieszczególnie, bo od porażki z MMTS Kwidzyn (22:32). Potem przyszło zwycięstwo 23:21 z CKS SMS Szczecin i to decydujące, na zakończenie turnieju 34:32 z Anilaną.

Każdy mecz miał swoją dramaturgię, ale największe emocje towarzyszyły spotkanie z gospodarzami. Anilanie wystarczył remis, ŚKPR musiał wygrać. I wygrał. Niesiony przez świetnie zorganizowanych kibiców, na przekór przeciwnościom losu, bo wiadomo, że w takich turniejach gospodarzom pomagają nawet ściany. Świdniczanie pokazali nieprawdopodobny hart ducha. Potem był już tylko wielki taniec radości i nagrody indywidualne. Maksymilian Paleń został uznany najlepszym zawodnikiem, a Jakub Matlęga najlepszym bramkarzem turnieju.

– Zakładaliśmy awans do półfinału. To był dla nas trenerów cel na ten sezon. Chłopaki postawili sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i dzięki ich wspaniałej postawie jesteśmy już w czwórce najlepszych drużyn w Polsce. Mecz z Anilaną był jednym z najlepszych, jaki rozegrał ten zespół. Przede wszystkim dlatego, że chłopaki pokazali niezwykły charakter. Gdy Anilana nas doszła i nawet wyszła na prowadzenie nie spuścili głowy, ale podjęli walkę. Baliśmy się przed tym meczem o sędziowanie i atmosferę w hali – w tym momencie wielkie podziękowanie należą się naszym kibicom i rodzicom, którzy zakrzyczeli całą halę. Grając przy takiej publiczności czuliśmy się rewelacyjnie – mówi trener Dębowczyk.

Final Four Mistrzostw Polski juniorów młodszych odbędzie się 2 i 3 czerwca z udziałem Wisły Płock, ŚKPR-u Świdnica, Siódemki Miedzi Legnica i MMTS-u Kwidzyn. ŚKPR Świdnica stara się o organizację tej imprezy.

Półfinał Mistrzostw Polski juniorów młodszych

Turniej w Łodzi (19-21.05): ŚKPR Świdnica – MMTS Kwidzyn 22:32 (13:16), Anilana Łódź – CKS SMS Szczecin 37:26, ŚKPR – Szczecin 23:21 (17:6), Kwidzyn – Anilana 32:27, Kwidzyn – Szczecin 33:22, ŚKPR – Anilana 34:32 (18:14)