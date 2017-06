Młody ŚKPR gra o medale Mistrzostw Polski (PROGRAM)

Cztery najlepsze zespoły kraju, w tym ŚKPR Świdnica zagrają o medale Mistrzostw Polski juniorów młodszych 2 i 3 czerwca w hali na osiedlu Zawiszów. Zapowiadają się wielkie emocje!

W Final Four wystąpią ponadto Wisła Płock, MTS Kwidzyn i Siódemka Miedź Legnica. W piątek, 2 czerwca odbędą się półfinały (ŚKPR – Wisła oraz Siódemka Miedź – MTS Kwidzyn), natomiast następnego dnia mecze o pierwsze i trzecie miejsce. Zestaw par półfinałowych w Final Four ustalony został na podstawie rozstawienia wynikającego z miejsc, z jakimi drużyny zakończyły turnieje półfinałowe.

Juniorzy młodsi ŚKPR-u Świdnica prowadzeni są przez trenerów Krzysztofa Terebuna i Patryka Dębowczyka. Większość graczy to absolwenci Gimnazjum nr 3 w Świdnicy, a aktualnie uczniowie Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych, gdzie od września ubiegłego roku działa Międzyoddziałowa Klasa Sportowa. W drodze do elitarnego Final Four ŚKPR musiał przebrnąć aż przez pięć etapów rozgrywek i rozegrać 35 spotkań. Bilans tych gier to 29 zwycięstw i 6 porażek. Przypomnijmy. Po zdobyciu wicemistrzostwa Dolnego Śląska świdniczanie wygrali baraż o awans do rozgrywek centralnych. Następnie wygrali turnieje 1/16 w Zabrzu i 1/8 MP w Tarnowie oraz zajęli drugie miejsce na turnieju 1/4 MP w Łodzi.

Turniej finałowy Mistrzostw Polski juniorów młodszych. Final Four. Świdnica 2-3.06

Hala sportowa, ul. Galla Anonima 1a

PIĄTEK, 2.06

godz. 17.00 ŚKPR Świdnica – Wisła Płock

godz. 18.20 uroczyste otwarcie turnieju

godz. 19.15 Siódemka Miedź Legnica – MTS Kwidzyn

SOBOTA, 3.06

godz. 15.00 mecz o 3. miejsce

godz. 17.00 mecz o 1. miejsce

godz. 18.20 uroczyste zakończenie turnieju