Młody ŚKPR gra dalej w MP

Z awansem z pierwszego miejsca i dwoma zwycięstwami w trzech meczach wrócili juniorzy młodsi ŚKPR-u Świdnica z rozgrywanego w Zabrzu turnieju 1/16 finału Mistrzostw Polski. Impreza odbyła się od 22 do 24 kwietnia. Oprócz podopiecznych Krzysztofa Terebuna i Patryka Dębowczyka przepustki do grona szesnastu najlepszych zespołów w Polsce wywalczyła jeszcze Olimpia Biała Podlaska.

Świdniczanie zwycięstwo w turnieju zapewnili sobie już po dwóch dniach i wygranych 24:19 z Pogonią 1945 Zabrze oraz 28:21 z Olimpią Biała Podlaska. W poniedziałkowym spotkaniu ze Szczypiorniakiem Dąbrowa Białostocka szansę dostali zawodnicy, którzy w poprzednich meczach grali niewiele lub wcale. ŚKPR przegrał 25:28, ale zespół zebrał cenne doświadczenie. – Podsumowując cały turniej uważam, że stać nas na dużo lepszą grę. To, co zagraliśmy wystarczyło do zwycięstwa, ale na kolejnych szczeblach trzeba będzie zaprezentować się lepiej – ocenił trener Terebun.

Od 5 do 7 maja ŚKPR czeka ćwierćfinał MP. Zawody odbędą się w Tarnowie. Obok miejscowego MKS PM MPEC zagrają Wybrzeże Gdańsk i Lew Kłodzko.

Pogoń 1945 Zabrze – ŚKPR Świdnica 19:24 (8:13)

Przebieg meczu: 5 1:1, 10 1:4, 15 1:5, 20 3:8, 25 7:11, 30 8:13, 35 11:15, 40 12:17, 45 12:19, 50 14:21, 55 17:22, 60 19:24

Kary: Pogoń 8 minut, ŚKPR 8 minut

Karne: Pogoń 2/0, ŚKPR 2/2

ŚKPR: Matlęga – Kulon 6, Chmiel 4, Kopyciak 3, Starosta 3, Borowski 3, Paleń 2, Etel 1, Zaremba, Wieczorek, Lepka

Pierwszą bramkę rzucili rywale, ale na kolejne swoje trafienie musieli czekać aż do 17. minuty. W tym czasie ŚKPR dosłownie zamurował swoją bramkę. Znakomita gra w defensywie pozwoliła szybko ustawić spotkanie i wyjść na prowadzenie 7:1. Zabrzanie zbliżyli się na dystans trzech goli (9:6), ale do przerwy świdniczanie wygrywali już 13:8. W drugiej połowie ŚKPR kontrolował wynik. Przewaga oscylowała między 4 a 7 bramkami.

ŚKPR Świdnica – Olimpia Biała Podlaska 28:21 (15:13)

Przebieg meczu: 5 3:2, 10 7:3, 15 8:6, 20 10:6, 25 14:9, 30 15:13, 35 18:14, 40 20:14, 45 21:15, 50 23:16, 55 25:19, 60 28:21

Kary: ŚKPR 8 minut, Biała Podlaska 4 minuty

Karne: ŚKPR 1/0, Olimpia 4/3

ŚKPR: Matlęga, Wiszniowski – Paleń 7, Kulon 4, Zaremba 4, Wieczorek 4, Starosta 4, Pęczar 2, Kozak 1, Kopyciak 1, Borowski 1, Piertzak, Etel, Schwartz, Ingram, Starowicz

Nie był to łatwy mecz dla świdniczan. Wprawdzie ŚKPR prowadził niemal cały czas (rywale wygrywali tylko jeden raz, na samym początku – 1:0), to jednak tanio skóry nie sprzedali. Jeszcze na początku drugiej połowy zbliżyli się na dystans jednej bramki (15:14). W końcu jednak Szare Wilki przełamały się. Seria pięciu goli z rzędu złamała opór przeciwników. W 40 minucie ŚKPR wyprowadził wynik na 20:14 i solidnej zaliczki nie oddał już do końca.

ŚKPR Świdnica – Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka 25:28 (11:14)

Przebieg meczu: 5 2:2, 10 4:3, 15:15 6:6, 20 10:7, 25 13:9, 30 14:11, 35 18:11, 40 21:15, 45 23:16, 50 25:20, 55 26:23, 60 28:25

Kary: ŚKPR 6 minut, Szczypiorniak 4 minuty

Karne: ŚKPR 3/2,Szczypiorniak 5/5

ŚKPR: Wiszniowski, Jabłoński – Starosta 8, Kozak 3, Paleń 3, Kryśpiak 2, Pierzak 2, Pęczar 2, Schwartz 2, Wieczorek 2, Lepka 1, Sokołowski, Ingram

Już przed pierwszym gwizdkiem było wiadomo, że bez względu na wynik ŚKPR zajmie pierwsze, a Szczypiorniak ostatnie, czwarte miejsce. W tym kontekście zwycięstwo rywali jest zaskakujące, ale trenerzy Szarych Wilków podeszli do spotkania szkoleniowo, dali odpocząć kilku graczom (m.in. Mateusz Matlęga, Sebastian Borowski, Rafał Kulon, Olgierd Etel, Adam Chmiel, Jakub Zaremba) a szansę gry dostali ci, którzy dotąd grali niewiele lub wcale.

O porażce zadecydowały problemy w ataku. Ostatni remis (6:6) był w 15. minucie. Do przerwy przeciwnicy prowadzili 14:11, a kilka minut po zmianie stron nawet 18:11. W 56. minucie świdniczanie zbliżyli się do stanu 24:26, ale losów spotkania nie zdołali odwrócić.

1/16 finału Mistrzostw Polski juniorów młodszych. Turniej w Zabrzu (22-25.04).

Olimpia Biała-Podlaska – Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka 21:18, Pogoń 1945 Zabrze – ŚKPR Świdnica 19:24, ŚKPR – Olimpia 28:21 (15:13), Pogoń 1945 – Szczypiorniak 30:22,– ŚKPR 28:25, Pogoń 1945 – Olimpia 21:28

1. ŚKPR Świdnica 3 4 77:68

2.Olimpia Biała Podlaska 3 4 70:67

3. Pogoń 1945 Zabrze 3 2 70:74

4. Szczypiorniak Dąbrowa Biał. 3 2 68:76