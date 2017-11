Mikołajkowe prezenty dla zwierzaków ze schroniska

Zbliża się zima, trudny okres dla podopiecznych świdnickiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Zapraszamy świdniczan do mikołajkowej zbiórki na rzecz pomocy naszym czworonogom. Od dzisiaj do 1 grudnia zbierać będziemy karmę suchą i mokrą, koce, smycze, szelki, żwirek, kuwety oraz wszelkie środki czystości.

– Nadchodzi zima i Boże Narodzenie – wpadamy wtedy w zakupowe szaleństwo i chcemy obdarować najbliższych wieloma prezentami. Warto jednak pamiętać, że okres zimowy to trudny czas dla podopiecznych schroniska dla zwierząt. Zachęcam więc serdecznie, aby w tym roku przygotować mały prezent dla bezdomnych psów lub kotów. Dzięki takim zachowaniom dajemy przykład najmłodszym, budzimy w naszych dzieciach opiekuńcze uczucia wobec zwierząt, uwrażliwiając je na potrzeby i krzywdę mniejszych i słabszych – mówi zastępca prezydent Świdnicy, Szymon Chojnowski.

W schronisku przebywa w tej chwili prawie 30 psów i 34 koty. Najbardziej potrzebna jest sucha karma dla kotów, mokra karma dla psów i kotów oraz żwirek. Potrzebne jest także wsparcie finansowe na zakup niezbędnych leków.

Dary przynosić można do Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy Długiej 33, do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim oraz do świdnickich szkół podstawowych. Zwierzaki otrzymają je w Mikołajki, czyli 6 grudnia.

Świdnickie schronisko działa od niespełna jedenastu miesięcy. W tym czasie udzieliło pomocy wielu bezdomnym, porzuconym i chorym zwierzętom. Ze schroniskiem współpracuje całe grono wolontariuszy, którzy między innymi regularnie wyprowadzają psy na spacer.

