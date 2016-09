Mają wymarzone i nowoczesne „M” (FOTO)

Przez lata mieszkali w wilgoci, z sąsiadami-pijakami i w nieciekawej okolicy. Teraz mówią, że spełniły się ich marzenia. Pierwsze 13 rodzin odebrało dzisiaj klucze do nowych mieszkań komunalnych przy ul. Spółdzielczej 2 w Świdnicy. Z windą, balkonami i aneksem kuchennym otwartym na salon. – Ogromnie się cieszymy. Tutaj jest pięknie! – mówią małżonkowie Agata i Wiesław Szumiec, którzy zamieszkali w dwupokojowym lokalu nr 3.

Dzisiaj, 7 września po godz. 11.00 prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska razem ze swoim zastępcą Markiem Suwalskim wręczyli klucze pierwszym najemcom. – Mamy nadzieję, że szybko się tutaj zadomowicie i będzie się Wam tutaj dobrze mieszkało – mówili włodarze.

Rodziny, które otrzymały komunalne „M” przy ul. Spółdzielczej zostały wcześniej dobrze „prześwietlone”. To wyselekcjonowana grupa z tzw. „czystą kartą”, którą sprawdzono pod kątem tego, czy będzie w stanie płacić dość wysoki czynsz, który wynosi średnio 700 złotych plus rachunki. To osoby, które do tej pory mieszkały w trudnych warunkach i w niebezpiecznych okolicach np. przy ul. Gdyńskiej, ale regularnie płaciły czynsz.

Nowoczesne „M” przy ul. Spółdzielczej otrzymały osoby starsze i rodziny z dziećmi.

tekst i zdjęcia Beata Figurna-Garbiec